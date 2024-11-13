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BMW Concept F 450 GS

Um novo conceito sobre duas rodas para acelerar o futuro

Com a Concept F 450 GS, BMW adianta tendência e aposta no prazer de pilotar tanto na estrada quanto fora dela

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 15:07

Públicado em 

13 nov 2024 às 15:07
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

BMW Concept F 450 GS
BMW Concept F 450 GS Crédito: BMW/Divulgação
A BMW Concept F 450 GS é um modelo conceitual que antecipa a nova motocicleta a ser posicionada entre a G 310, a F 800 e a F 900.
O conceito promete se destacar combinando um manuseio superior com um desempenho robusto, enfatizando o prazer de pilotar tanto na estrada quanto fora dela. O design mantém o estilo característico da linha GS, com um esquema de cores dinâmico e uma construção compacta, proporcionando uma experiência de pilotagem envolvente. A Concept F 450 GS traz um motor de dois cilindros desenvolvido do zero, oferecendo 48 cavalos de potência.
O quadro da moto tem garfo invertido totalmente ajustável e amortecedores inspirados nas tecnologias usadas no rali e no enduro, com peso total próximo de 175 quilos. Em termos de segurança e funcionalidade, o modelo inclui recursos avançados como o BMW Motorrad ABS Pro e modos de pilotagem configuráveis, além de uma tela de TFT de 6,5 polegadas para integração com smartphones.
A BMW Motorrad planeja lançar a versão de produção do Concept F 450 GS em 2025, mantendo o foco off-road esportivo e ajustando apenas detalhes para melhorar a acessibilidade e o manuseio.

De mala e cuida

A Bajaj do Brasil fechou uma parceria com a Givi, fabricante italiana de acessórios para motocicletas que tem fábrica na cidade de Pindamonhangaba (SP), para comercializar bagageiros e suportes para malas laterais para a Dominar 250 e a Dominar 400 na rede de concessionárias da marca indiana em todo o Brasil.
Bajaj Dominar 400 equipada com topcase e malas laterais GIVI
Bajaj Dominar 400 equipada com topcase e malas laterais GIVI Crédito: Bajaj/Divulgação
Todos os baús da Givi são produzidos em polipropileno com aditivo anti-UV (ultravioleta), que proporciona maior durabilidade e proteção ao produto. Já os suportes de malas laterais são feitos em aço e carbono de dois milímetros e finalizados com pintura eletrostática na cor preta.
Os suportes acompanham kit de fixação na motocicleta. Os produtos Givi têm dois anos de garantia contra defeitos de fabricação e estarão disponíveis nas concessionárias em dezembro. Os preços variam entre os R$ 217 do bagageiro Dominar 400 e os R$ 1.031 do baú lateral Cruiser 21L. No Brasil, a Givi tem fábrica na cidade de Pindamonhangaba, interior do Estado de São Paulo.

Dupla V2

Em 2019, a Ducati lançava a Panigale V2, sucessora da Panigale 959, e, dois anos depois, a derivada Streetfighter V2. No EICMA 2024, o Salão de Milão, realizado na cidade italiana de 7 a 10 de novembro, a Ducati apresentou a versão 2025 da Panigale V2 e da Streetfighter V2.
Ducati Panigale V2 e Streetfighter V2 2025
Ducati Panigale V2 e Streetfighter V2 2025 Crédito: Ducati/Divulgação
Ambas são equipadas com o novo motor V-Twin 890 cc, que produz 120 cavalos de potência a 10.750 rpm e 9,5 kgfm de torque a 8.250 rpm, aliado a uma transmissão de 6 velocidades com embreagem deslizante e “quickshifter”, com tecnologia de temporização variável das válvulas.
Com design inspirado na Panigale V4, a Panigale V2 tem novo quadro, 17 quilos mais leve, suspensão invertida no eixo dianteiro da Marzocchi e mono-choque atrás da Kayaba, ambos ajustáveis.
Feita na mesma plataforma da Panigale V2, a nova Streetfighter V2 traz design que lembra as fighters do passado. Com chegada ao mercado europeu em 2025, a Panigale V2 custará a partir de 16.790 euros (R$ 103 mil) e a Streetfighter V2, a partir de 15.890 euros (R$ 97 mil).

Novos conceitos

A Honda revelou no EICMA 2024, o Salão de Milão, dois modelos-conceito de motocicletas elétricas: a EV Fun Concept e a EV Urban Concept.
Honda EV Fun Concept e EV Urban Concept
Honda EV Fun Concept e EV Urban Concept Crédito: Honda/Divulgação
A EV Fun Concept é uma motocicleta elétrica projetada para o lazer, um modelo esportivo naked equivalente a uma motocicleta de motor de combustão interna (ICE, sigla em inglês para Internal Combustion Engine) de médio porte. É o primeiro modelo esportivo elétrico da Honda a ser equipado com uma bateria fixa, e está programado para ser comercializado a partir do próximo ano.
Já a EV Urban Concept é um exercício dos designers sobre como a Honda gostaria que fosse uma motocicleta elétrica ideal. Com a adição das novas EV Fun Concept e do EV Urban Concept, a Honda se encaminha para cumprir o plano de lançar 30 modelos elétricos até 2030 em escala global.

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