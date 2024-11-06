Brasil já está na rota da Royal Enfield Bear 650

Royal Enfield Bear 650 é equipada com rodas de 19 polegadas na dianteira e 17 na traseira Crédito: Divulgação

Com visual inspirado nos anos 1960 e motor Twin otimizado para o torque, a Royal Enfield Bear 650 foi oficialmente lançada no mercado mundial e em breve deve chegar ao Brasil.

A scrambler da marca indiana é uma homenagem à histórica corrida “Big Bear Run” de 1960. No Brasil, a expectativa é de um preço um pouco superior aos valores das Interceptor e Continental GT, que custam R$ 30.900 e R$ 32.900, respectivamente.

O motor de dois cilindros de 650 cc foi ajustado para reforçar o torque e entrega 5,7 kgfm a 5.250 rpm, superando os 5,3 kgfm dos modelos Interceptor e Continental GT. Entre os diferenciais do novo modelo estão as adaptações no conjunto ciclístico, que reforçam uma vocação para trilhas.

A Enfield Bear 650 é equipada com rodas de 19 polegadas na dianteira e 17 na traseira.

Outro destaque é a suspensão, projetada para resistir a condições adversas. Na dianteira, as suspensões invertidas SFF-BP da Showa oferecem curso de 130 milímetros, enquanto a traseira também traz amortecedores Showa, ajustados para maior estabilidade. O painel digital Tripper Dash disponibiliza o Google Maps em tela de TFT colorida, além de exibir notificações do smartphone.

Novatas italianas

A Moto Morini, uma montadora italiana com nove décadas de tradição e que atualmente é controlada pela chinesa Zhongneng Vehicle Group, anuncia o início de suas operações no Brasil.

Moto Morini 650cc: aposta para atrair público brasileiro Crédito: DanyIAnnoccari

A linha de montagem, no sistema CKD, será localizada na Zona Franca de Manaus (AM). Presente em 55 países, seis deles na América do Sul, a Moto Morini chega ao mercado brasileiro sob investimento de mais de R$ 250 milhões previstos para os primeiros três anos de operação, um aporte que inclui todas as etapas de estruturação da cadeia produtiva e na distribuição, investimento em rede de lojas e posicionamento estratégico da marca.

Com uma gama que abrange de 650 cc a 1.200 cc, a Moto Morini pretende alcançar diferentes perfis de motociclistas. Três modelos compõem o line-up da estreia brasileira: a aventureira X-Cape 650cc, a Seiemezzo 650cc (nas versões street e scrambler) e a custom Calibro 700cc.

“A Morini vem construindo seu legado desde 1937, herança que tem sido transmitida de geração em geração. A empresa preservou seu compromisso com o alto padrão italiano de criação e qualidade. Atualmente é uma marca global, com produção em escala porque cresce com sustentabilidade”, destaca Fabricio Morini, CEO da Moto Morini Brasil.

Força da leveza

O novo motor bicilíndrico V2 de 90 graus da Ducati pesa 54,4 quilos e é o mais leve da longa história dos dois cilindros da marca italiana. O novo motor tem comando de válvulas variável IVT, tratamento DLC no balancim e hastes ocas para as válvulas de admissão.

Novo motor Ducati V2 Crédito: Divulgação

São duas configurações, com 120 e 115 cavalos, com características diferentes para aumentar sua versatilidade. O novo bicilíndrico renova a tradição que começou com o Pantah e continuou com o Desmodue, o Desmoquattro, o Testastretta e o Superquadro. É um V2 concebido para oferecer torque elevado e desempenho de uma moto esportiva.

O novo motor está homologado de acordo com a norma Euro5+, com 890 cc e é equipado com sistema de comando de válvulas variável IVT (Intake Variable Timing). O sistema de distribuição de válvulas por mola, introduzido no V4 Granturismo, permitiu a definição de um motor que dá ênfase à regularidade em baixas rotações e à economia de manutenção. A primeira Ducati equipada com o novo motor será revelada ainda no início de novembro, no salão de Milão.



Descontos de novembro

A Suzuki Motos do Brasil preparou uma campanha especial para o mês de novembro. É a “Black Suzuki”, que oferece até R$ 10 mil de bônus durante todo o mês.

Suzuki GSX-S1000: bônus e promoções Crédito: Divulgação

A promoção vale para os modelos GSX-S1000, GSX-S1000GT e V-Strom 1050XT. A grand tourer GSX-S1000GT, disponível nas cores azul, preta e vermelha, está com bônus de R$ 7.100. Já a naked GSX-S1000 tem duas opções de bônus.

O modelo ano 2023/2024 na cor cinza está com R$ 10.100 de desconto. Os modelos 2024/2025, que estão disponíveis nas cores azul, prata e preta, estão com R$ 6.500 de desconto. A big trail V-Strom 1050XT tem bônus de R$ 6.800 e está disponível nas cores amarelo com detalhes em cinza, azul com branco e preta.