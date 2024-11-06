Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marca indiana

Brasil já está na rota da Royal Enfield Bear 650

Lançada no mercado mundial,  nova moto deve chegar ao país em breve. Veículo tem visual inspirado nos anos 1960 e suspenção projetada para resistir a condições adversas

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 16:19

Públicado em 

06 nov 2024 às 16:19
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Royal Enfield Bear 650
Royal Enfield Bear 650 é equipada com rodas de 19 polegadas na dianteira e 17 na traseira Crédito: Divulgação
Com visual inspirado nos anos 1960 e motor Twin otimizado para o torque, a Royal Enfield Bear 650 foi oficialmente lançada no mercado mundial e em breve deve chegar ao Brasil.
A scrambler da marca indiana é uma homenagem à histórica corrida “Big Bear Run” de 1960. No Brasil, a expectativa é de um preço um pouco superior aos valores das Interceptor e Continental GT, que custam R$ 30.900 e R$ 32.900, respectivamente.
O motor de dois cilindros de 650 cc foi ajustado para reforçar o torque e entrega 5,7 kgfm a 5.250 rpm, superando os 5,3 kgfm dos modelos Interceptor e Continental GT. Entre os diferenciais do novo modelo estão as adaptações no conjunto ciclístico, que reforçam uma vocação para trilhas.
A Enfield Bear 650 é equipada com rodas de 19 polegadas na dianteira e 17 na traseira.
Outro destaque é a suspensão, projetada para resistir a condições adversas. Na dianteira, as suspensões invertidas SFF-BP da Showa oferecem curso de 130 milímetros, enquanto a traseira também traz amortecedores Showa, ajustados para maior estabilidade. O painel digital Tripper Dash disponibiliza o Google Maps em tela de TFT colorida, além de exibir notificações do smartphone.

Novatas italianas

A Moto Morini, uma montadora italiana com nove décadas de tradição e que atualmente é controlada pela chinesa Zhongneng Vehicle Group, anuncia o início de suas operações no Brasil.
Moto Morini 650cc
Moto Morini 650cc: aposta para atrair público brasileiro Crédito: DanyIAnnoccari
A linha de montagem, no sistema CKD, será localizada na Zona Franca de Manaus (AM). Presente em 55 países, seis deles na América do Sul, a Moto Morini chega ao mercado brasileiro sob investimento de mais de R$ 250 milhões previstos para os primeiros três anos de operação, um aporte que inclui todas as etapas de estruturação da cadeia produtiva e na distribuição, investimento em rede de lojas e posicionamento estratégico da marca.
Com uma gama que abrange de 650 cc a 1.200 cc, a Moto Morini pretende alcançar diferentes perfis de motociclistas. Três modelos compõem o line-up da estreia brasileira: a aventureira X-Cape 650cc, a Seiemezzo 650cc (nas versões street e scrambler) e a custom Calibro 700cc.
“A Morini vem construindo seu legado desde 1937, herança que tem sido transmitida de geração em geração. A empresa preservou seu compromisso com o alto padrão italiano de criação e qualidade. Atualmente é uma marca global, com produção em escala porque cresce com sustentabilidade”, destaca Fabricio Morini, CEO da Moto Morini Brasil.

Força da leveza

O novo motor bicilíndrico V2 de 90 graus da Ducati pesa 54,4 quilos e é o mais leve da longa história dos dois cilindros da marca italiana. O novo motor tem comando de válvulas variável IVT, tratamento DLC no balancim e hastes ocas para as válvulas de admissão.
Novo motor Ducati V2
Novo motor Ducati V2 Crédito: Divulgação
São duas configurações, com 120 e 115 cavalos, com características diferentes para aumentar sua versatilidade. O novo bicilíndrico renova a tradição que começou com o Pantah e continuou com o Desmodue, o Desmoquattro, o Testastretta e o Superquadro. É um V2 concebido para oferecer torque elevado e desempenho de uma moto esportiva.
O novo motor está homologado de acordo com a norma Euro5+, com 890 cc e é equipado com sistema de comando de válvulas variável IVT (Intake Variable Timing). O sistema de distribuição de válvulas por mola, introduzido no V4 Granturismo, permitiu a definição de um motor que dá ênfase à regularidade em baixas rotações e à economia de manutenção. A primeira Ducati equipada com o novo motor será revelada ainda no início de novembro, no salão de Milão.

Descontos de novembro

A Suzuki Motos do Brasil preparou uma campanha especial para o mês de novembro. É a “Black Suzuki”, que oferece até R$ 10 mil de bônus durante todo o mês.
Suzuki GSX-S1000
Suzuki GSX-S1000: bônus e promoções Crédito: Divulgação
A promoção vale para os modelos GSX-S1000, GSX-S1000GT e V-Strom 1050XT. A grand tourer GSX-S1000GT, disponível nas cores azul, preta e vermelha, está com bônus de R$ 7.100. Já a naked GSX-S1000 tem duas opções de bônus.
O modelo ano 2023/2024 na cor cinza está com R$ 10.100 de desconto. Os modelos 2024/2025, que estão disponíveis nas cores azul, prata e preta, estão com R$ 6.500 de desconto. A big trail V-Strom 1050XT tem bônus de R$ 6.800 e está disponível nas cores amarelo com detalhes em cinza, azul com branco e preta.
Todos os bônus incidem sobre o valor do preço público sugerido de cada modelo.

Agência Automotrix

Agência presente em A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados