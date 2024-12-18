Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muito potente

Triumph Rocket 3 é a motocicleta de produção com maior cilindrada do mundo

O modelo é equipado com motor tricilíndrico de 2.458 cm3 com potência máxima de 180 cavalos e torque que atinge 22,3 kgfm

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 22:58

Públicado em 

17 dez 2024 às 22:58
Moto Mais

Colunista

Moto Mais

Triumph Rocket 3 Storm
Uma das novidades da Storm é o conjunto de rodas de liga leve, um quilo mais leve que as anteriores Crédito: Triumph/Divulgação
Em 2004, a Triumph apresentou a Rocket 3, equipada com um motor tricilíndrico de 2.294 cm³. Uma década e meia depois, a marca britânica eleva ainda mais o patamar com a Rocket 3 Storm com um gigantesco motor tricilíndrico de 2.458 cm³, que consolida o modelo inglês como a motocicleta de produção com maior cilindrada do mundo.
A potência máxima é de 180 cavalos e o torque atinge brutais 22,3 kgfm – as novas Rocket 3 Storm R e GT ganham 15 cavalos de potência de pico em relação à Rocket 3 anterior com torque aumentado em 0,4 kgfm. Disponível nas versões R e GT, a Rocket 3 Storm oferece opções para diferentes perfis de pilotos.
A variante R, com posição de pilotagem mais esportiva, é ideal para quem busca adrenalina e performance. Já a GT, com assento mais baixo e guidão mais alto, oferece mais conforto para longas viagens.
Uma das novidades da Storm é o conjunto de rodas de liga leve, um quilo mais leve que as anteriores. Os freios Brembo, com discos com diâmetro grande e pinças radiais, proporcionam uma frenagem potente e precisa. A R custa R$ 127.990 e a GT, R$ 132.990.

Novata

Shineray 250F 'Flash' 2025
O preço sugerido da 250F “Flash” 2025 é de R$ 21.500, sem incluir o frete Crédito: Shineray/Divulgação
A Shineray 250F “Flash” 2025 foi oficialmente apresentada no Brasil. Feito em parceria com a fabricante chinesa QJ Motor, o modelo expande a linha de motos da Shineray no Brasil.
O motor do tipo monocilíndrico, DOHC, com 248,92 cc, da 250F “Flash” rende 27,9 cavalos a 9.500 rpm e 2,3 kgfm de torque. O câmbio é de 6 marchas. A moto conta com suspensão dianteira do tipo invertida, motor com refrigeração líquida e ABS nas duas rodas. O preço sugerido da 250F “Flash” 2025 é de R$ 21.500, sem incluir o frete.

Questão de etiqueta

Yamaha Factor
A nova Factor é comercializada nas cores Sports White, Red Hot e Black Eclipse e tem preço público sugerido de R$ 17.690 Crédito: Yamaha/Divulgação
As novas Yamaha Factor, Factor DX e FZ15 ABS Connected, lançadas no Brasil durante em outubro, estarão nas concessionárias a partir de janeiro de 2025. A nova Factor é comercializada nas cores Sports White (branco sólido), Red Hot (vermelho metálico) e Black Eclipse (preto sólido) e tem preço público sugerido de R$ 17.690 (além do frete e seu seguro).
A Factor DX poderá ser comprada nas cores Silver Beskar (prata) com rodas verdes, Racing Blue (azul metálico) com rodas azuis e Midnight Black (preto metálico) com rodas douradas por R$ 18.490. Com o Pack de Acessórios, a DX tem preço sugerido de R$ R$ 18.990, fora frete e seu seguro.
Já a Fazer FZ15 ABS Connected estará disponível nas lojas em janeiro pelo preço público sugerido de R$ 20.390, com três anos de garantia e revisão com preço fixo. Poderá ser comprada nas novas cores Titanium Grey (cinza fosco) com rodas vermelhas e Matt Green (verde fosco), mais as conhecidas Racing Blue (azul metálico) e Magma Red (vermelho metálico).

De alma nova

Retrokit
Desenvolvido para modelos como a Vespa dos anos 70, o kit preserva o design clássico e é fornecido em uma caixa de montagem Crédito: Retrokit/Divulgação
Com sede na cidade italiana de Rimini, a empresa Retrokit desenvolveu uma solução sustentável para dar nova vida a scooters históricas, com utilização restrita devido às restrições ambientais europeias. Trata-se de um kit que permite substituir o motor a combustão por um sistema elétrico avançado, sem alterar o quadro ou a estética icônica desses veículos.
Desenvolvido para modelos como a Vespa dos anos 70, o kit preserva o design clássico e é fornecido em uma caixa de montagem, contendo todas as peças necessárias, instruções detalhadas e certificações.
Após adquirir o kit, basta o proprietário levar a scooter a um instalador certificado. Depois da conversão, a moto é submetida a testes obrigatórios e obtém os documentos de homologação para circular legalmente como veículo elétrico.

LEIA EM MOTO MAIS

Ducati Panigale V4 Tricolore terá apenas mil unidades numeradas

Honda apresenta scooter elétrica com autonomia de 70 km

Um novo conceito sobre duas rodas para acelerar o futuro

Brasil já está na rota da Royal Enfield Bear 650

Linha 2025: Yamaha MT-07 virá mais leve e com novas tecnologias

Moto Mais

Novidades, tendências e bastidores do que acontece no mundo das duas rodas no Brasil e no mundo.

Tópicos Relacionados

motocicleta Triumph Rocket 3 Storm Shineray Yamaha Factor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados