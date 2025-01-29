Linha Indian Chief 2025 estreia nos EUA e Europa com motor de 1890 cc

A nova Super Chief Dark Horse apresenta estilo escurecido de para-lamas, com pintura brilhante Crédito: Indian/Divulgação

A Indian Motorcycle, a primeira empresa de motocicletas da América, anunciou a linha Indian Chief 2025, apresentando a Sport Chief RT e a Super Chief Dark Horse para os mercados norte-americano e europeu. Em ambos os modelos, os novos alforjes rígidos com trava para todos os climas acrescentam estilo elegante e armazenamento prático.

Com mais de 37 litros de armazenamento combinado, a tampa grande de cada alforje com dobradiça dianteira permite acomodação máxima, mantendo ao mesmo tempo uma acessibilidade conveniente. No coração dos novos modelos está o motor Thunderstroke 116 (1890 cc) V-twin da Indian Motorcycle.

Refrigerado a ar, proporciona 15,9 kgfm de torque – a Indian não revela a potência máxima do modelo. Três modos de condução (“Sport”, “Standard” e “Tour”) se adaptam às condições de pilotagem e às preferências do condutor. A nova Super Chief Dark Horse apresenta estilo escurecido de para-lamas, com pintura brilhante.

Disponível em duas opções de acabamento, Limited e Dark Horse, cada Super Chief vem de fábrica com recursos premium, incluindo tela sensível ao toque de 10 centímetros alimentada por Ride Command, modos de condução, controle de cruzeiro e ignição sem chave.

Visual “dark”

Com estilo retrô, a Meteor 350 foi o segundo modelo mais vendido da marca indiana e o mais emplacado na categoria custom no Brasil Crédito: Royal/Divulgação

A Royal Enfield Meteor 350 ganhou uma nova opção de cor – a Fireball Black. O novo tom escurecido se soma às outras oito já disponíveis na linha. Agora, a Meteor 350 pode ser escolhida entre as versões Fireball nas cores sólidas red (vermelha), blue (azul), green (verde), e black (preto), por R$ 23.790.

A opção intermediária Stellar é oferecida nas cores metálicas red, blue e black, por R$ 24.990. E a “top” Supernova é vendida somente nos tons de blue e red, por R$ 25.790. Com estilo retrô, a Meteor 350 foi o segundo modelo mais vendido da marca indiana e o mais emplacado na categoria custom no Brasil. Com 349 cc, ela oferece 20,2 cavalos a 6.100 rpm e 2,7 kgfm de torque a 4 mil rpm.

Enduro para jogo

A suspensão WP APEX é totalmente ajustável para proporcionar conforto e desempenho em qualquer tipo de terreno Crédito: KTM/Divulgação

A KTM 390 Enduro R chegou à linha 2025. A moto de aventura de média cilindrada da marca austríaca investe em um design agressivo, inspirado nas grandes motocicletas de enduro da KTM, com linhas agressivas. O farol dianteiro em leds, as proteções de motor e os acabamentos em laranja característico da marca conferem à moto um visual imponente e aventureiro.

Equipada com motor monocilíndrico de 398,7 cm³, a 390 Enduro R se propõe a entregar um equilíbrio entre potência e torque, garantindo acelerações vigorosas e retomadas rápidas. A suspensão WP APEX é totalmente ajustável para proporcionar conforto e desempenho em qualquer tipo de terreno. As rodas são raiadas, com pneus off-road.

Lameiro

A entrada do motor e as entradas/saídas do CVT também foram estrategicamente elevadas, por meio do sistema de snorkel Crédito: CF Moto/Divulgação

Com preço a partir de R$ 117.520, o novo quadriciclo Cforce 1000 MV, lançamento da CFMoto, chega ao mercado. Com motor de dois cilindros em “V” e quatro tempos, o veículo entrega 90 cavalos de potência. O radiador elevado com ajuste é um dos destaques desse ATV, melhorando a performance térmica mesmo em lama ou em água profunda, o oferecendo mais proteção e eficiência.