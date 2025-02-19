Kawasaki Z900 chega de cara nova ao Brasil depois de estreia global

A Kawasaki Z900 2026 acaba de ser apresentada no Brasil, poucos meses após a sua estreia global no exterior. A motocicleta, que desembarca nas lojas do Brasil a partir do segundo trimestre deste ano, passou por uma renovação visual e incorporou tecnologia e ajustes no motor.
A naked da marca japonesa traz dianteira redesenhada, faróis duplos e luz central para o farol alto, todos em LED. A lanterna também ganhou um visual mais moderno. O esquema de cores e grafismos foi renovado. O motor de quatro cilindros e 948 cc, DOHC de 16 válvulas, foi atualizado para atender às normas ambientais do Promot 5. A base foi mantida com propulsor de quatro cilindros, mas ficou 16% mais econômico, de acordo com a fabricante.
A potência máxima agora é de 124 cavalos a 9.500 rpm (eram 125 cavalos no modelo 2024). O torque passou de 10,1 kgfm para 9,9 kgfm a 7.700 rpm. O preço da Z900 2026 é de R$ 62.690, para a versão standard, e de R$ 70.790, para a opção R topo de linha – com frete incluído.
Sport cruiser à bolonhesa
A Ducati XDiavel V4 foi completamente redesenhada, e está disponível na Europa em duas cores específicas – Burning Red e Black Lava. A proposta da moto é combinar o desempenho do motor V4 derivado da MotoGP com uma posição de condução cruiser. Agora, a marca italiana com sede em Bolonha apesenta uma reinterpretação mais musculosa e sofisticada.
A posição de pilotagem baixa e relaxada oferece mais controle ao piloto. O motor V4 Granturismo de 1.158 cc, com 168 cavalos de potência e 12,8 kgm de torque, combina linearidade em baixas rotações com torque vigoroso em toda a faixa de entrega. O virabrequim contra-rotativo, aliado a um dos menores pesos da categoria (229 quilos em ordem de marcha sem combustível) conferem à XDiavel V4 melhor dirigibilidade.
Agora é que são elas
O “Aceleradas Experience 2025” já tem data marcada – será no 29 de março, sábado, de 8h as 18h, no Haras Tuiuti, campo de provas multiuso da cidade de Tuiuti, que fica a menos de duas horas da capital paulista. A terceira edição do evento de experiência para mulheres motociclistas e garupas promete ser maior do que nunca.
A proposta é ser uma celebração da mulher no motociclismo, um encontro de superação e diversão. O “Aceleradas Experience 2025” coincidirá com a celebração do “Dia Internacional da Mulher” e a campanha “Março Lilás”, que alerta sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero. O evento promete test-rides, rodas de conversa e espaço para microeempreendedoras e artesãs.
“O ‘Aceleradas Experience é’ um evento feito para quem ama motociclismo e acredita que juntas somos mais fortes! As marcas também têm uma oportunidade única de conhecer esse público crescente e apaixonado, entendendo suas necessidades e criando laços reais com as motociclistas”, explica Eliana Malizia, idealizadora do “Aceleradas Experience”.
Ingressos para o evento estão disponíveis em www.sympla.com.br/evento/aceleradas-experience-2025/2809104
A caminho do mar
Ir para a praia durante o Carnaval é um programa comum de muitos motociclistas. Porém, a motocicleta requer cuidados especiais por conta da areia, maresia e do sol. Para evitar problemas decorrentes da falta de manutenção, o motociclista pode contar com produtos que facilitam os cuidados diários, tanto na rotina quanto em viagens.
“É essencial que os motociclistas se atentem a esses cuidados, pois são eles que ajudam a prevenir o desgaste de componentes fundamentais para o bom funcionamento da motocicleta. A Motul oferece a linha MC Care”, destaca Caio Freitas, engenheiro de Aplicações da Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia.
Para que seja possível aproveitar a viagem sem risco de danos ao veículo, a Motul indica cinco passos para garantir a preservação dos sistemas:
- 1 - Fazer uma limpeza regular: essa ação ajuda a combater a corrosão que ocorre por conta do sal depositado principalmente nas superfícies expostas, como o quadro e as rodas.
- 2 - Proteger a moto da areia: no momento de estacionar, dar preferência a lugares que estejam distantes do contato com a areia, evitando danos em componentes, como correntes e freios. Outra alternativa é o uso de capas protetoras.
- 3 - Ficar atento à pressão dos pneus: a calibragem pré-viagem é indispensável, porém, é preciso salientar que circular na areia fofa da praia pode demandar variação da pressão utilizada normalmente. Portanto, é sempre bom fazer uma checagem constante.
- 4 - Cuidar da lubrificação: é recomendável conferir se a corrente, os cabos e as demais partes móveis estão bem lubrificados. Isso ajuda a aumentar a durabilidade desses componentes, proporcionando uma condução mais fluida ao longo do percurso.
- 5 - Guardar a moto em um lugar adequado à noite: locais protegidos ou áreas específicas para motocicletas ajudam a resguardar o veículo das condições climáticas e de possíveis danos.