Kawasaki Z900 chega de cara nova ao Brasil depois de estreia global

A naked da marca japonesa traz dianteira redesenhada, faróis duplos e luz central para o farol alto, todos em LED Crédito: Kawasaki/Divulgação

A Kawasaki Z900 2026 acaba de ser apresentada no Brasil, poucos meses após a sua estreia global no exterior. A motocicleta, que desembarca nas lojas do Brasil a partir do segundo trimestre deste ano, passou por uma renovação visual e incorporou tecnologia e ajustes no motor.

A naked da marca japonesa traz dianteira redesenhada, faróis duplos e luz central para o farol alto, todos em LED. A lanterna também ganhou um visual mais moderno. O esquema de cores e grafismos foi renovado. O motor de quatro cilindros e 948 cc, DOHC de 16 válvulas, foi atualizado para atender às normas ambientais do Promot 5. A base foi mantida com propulsor de quatro cilindros, mas ficou 16% mais econômico, de acordo com a fabricante.

A potência máxima agora é de 124 cavalos a 9.500 rpm (eram 125 cavalos no modelo 2024). O torque passou de 10,1 kgfm para 9,9 kgfm a 7.700 rpm. O preço da Z900 2026 é de R$ 62.690, para a versão standard, e de R$ 70.790, para a opção R topo de linha – com frete incluído.

Sport cruiser à bolonhesa

A Ducati XDiavel V4 foi completamente redesenhada, e está disponível na Europa em duas cores específicas – Burning Red e Black Lava. Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati XDiavel V4 foi completamente redesenhada, e está disponível na Europa em duas cores específicas – Burning Red e Black Lava. A proposta da moto é combinar o desempenho do motor V4 derivado da MotoGP com uma posição de condução cruiser. Agora, a marca italiana com sede em Bolonha apesenta uma reinterpretação mais musculosa e sofisticada.

A posição de pilotagem baixa e relaxada oferece mais controle ao piloto. O motor V4 Granturismo de 1.158 cc, com 168 cavalos de potência e 12,8 kgm de torque, combina linearidade em baixas rotações com torque vigoroso em toda a faixa de entrega. O virabrequim contra-rotativo, aliado a um dos menores pesos da categoria (229 quilos em ordem de marcha sem combustível) conferem à XDiavel V4 melhor dirigibilidade.

Agora é que são elas

O “Aceleradas Experience 2025” coincidirá com a celebração do “Dia Internacional da Mulher” e a campanha “Março Lilás” Crédito: Divulgação

O “Aceleradas Experience 2025” já tem data marcada – será no 29 de março, sábado, de 8h as 18h, no Haras Tuiuti, campo de provas multiuso da cidade de Tuiuti, que fica a menos de duas horas da capital paulista. A terceira edição do evento de experiência para mulheres motociclistas e garupas promete ser maior do que nunca.

A proposta é ser uma celebração da mulher no motociclismo, um encontro de superação e diversão. O “Aceleradas Experience 2025” coincidirá com a celebração do “Dia Internacional da Mulher” e a campanha “Março Lilás”, que alerta sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero. O evento promete test-rides, rodas de conversa e espaço para microeempreendedoras e artesãs.

“O ‘Aceleradas Experience é’ um evento feito para quem ama motociclismo e acredita que juntas somos mais fortes! As marcas também têm uma oportunidade única de conhecer esse público crescente e apaixonado, entendendo suas necessidades e criando laços reais com as motociclistas”, explica Eliana Malizia, idealizadora do “Aceleradas Experience”.

Ingressos para o evento estão disponíveis em www.sympla.com.br/evento/aceleradas-experience-2025/2809104

A caminho do mar

Ir para a praia durante o Carnaval é um programa comum de muitos motociclistas, porém, a motocicleta requer cuidados especiais Crédito: Divulgação

Ir para a praia durante o Carnaval é um programa comum de muitos motociclistas. Porém, a motocicleta requer cuidados especiais por conta da areia, maresia e do sol. Para evitar problemas decorrentes da falta de manutenção, o motociclista pode contar com produtos que facilitam os cuidados diários, tanto na rotina quanto em viagens.

“É essencial que os motociclistas se atentem a esses cuidados, pois são eles que ajudam a prevenir o desgaste de componentes fundamentais para o bom funcionamento da motocicleta. A Motul oferece a linha MC Care”, destaca Caio Freitas, engenheiro de Aplicações da Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia.

Para que seja possível aproveitar a viagem sem risco de danos ao veículo, a Motul indica cinco passos para garantir a preservação dos sistemas: