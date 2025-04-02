BMW inicia a produção da R 1300 GS Adventure, moto mais tecnológica da marca feita no Brasil

A gama de cores inclui o Racing Red, o GS Trophy, o Triple Black e o Option 719 “Karakorum” Crédito: BMW R 1300 GS Adventure

Já está em produção na fábrica do BMW Group em Manaus a moto mais tecnológica da marca alemã já produzida no Brasil: a R 1300 GS Adventure, que incorpora uma série de características avançadas, como suspensão eletrônica Dynamic Suspension Adjustment (DSA) e controle de altura adaptável – ajusta automaticamente a altura para maior conforto e estabilidade.

O tanque de combustível de 30 litros assegura mais autonomia para viagens longas. Os modos de condução, como o “Enduro”, são pensados especialmente para terrenos desafiadores.

A gama de cores inclui o Racing Red, o GS Trophy, o Triple Black e o Option 719 “Karakorum”. “A R 1300 GS Adventure redefinirá os padrões do mercado de duas rodas. Produzir o modelo mais moderno e tecnológico já fabricado no Brasil simboliza o compromisso da BMW Motorrad com a inovação”, afirma Alex Donatti, diretor da fábrica do BMW Group em Manaus.

Tem, mas acabou

O lote inicial de 150 unidades da nova Yamaha Ténéré 700 se esgotou em apenas 25 minutos durante a pré-venda Crédito: Yamaha/Divulgação

O lote inicial de 150 unidades da nova Yamaha Ténéré 700 se esgotou em apenas 25 minutos durante a pré-venda. Apresentada globalmente no Salão de Milão 2024 (EICMA), a Ténéré 700 tem preço sugerido de R$ 72.990 (mais frete e seguro), com quatro anos de garantia e Revisão Preço Fixo.

O motor bicilíndrico paralelo de 690 cc, de quatro válvulas e refrigeração líquida, recebe uma atualização para a nova Ténéré 700, incluindo a adoção do YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), que facilita mapas de aceleração comutáveis pela primeira vez.

Disponível nas cores Racing Blue (azul metálico), Frozen Titanium (cinza fosco) e Sky Blue (azul sólido), o novo modelo da marca japonesa será produzido em Manaus (AM), a partir de agosto. A chegada à rede de concessionárias brasileiras está prevista para setembro.

Sem fazer fumaça

A expectativa é que, até 2035, o fundo tenha capacidade de produzir e comercializar 600 mil motos elétricas por ano Crédito: Divulgação

A empresa brasileira de delivery iFood e a YvY Capital – gestora de recursos 100% dedicada a promover investimentos na agenda de “Transição Ambiental Climática no Brasil” – anunciam investimento milionário para impulsionar motos elétricas no Brasil. A iFood é o primeiro investidor âncora do “Fundo FIP YvY Fábrica de Negócios”, com um aporte inicial de US$ 7,5 milhões (quase R$ 43 milhões).

A expectativa é que, até 2035, o fundo tenha capacidade de produzir e comercializar 600 mil motos elétricas por ano com preços acessíveis, beneficiando entregadores e outros parceiros do setor, além de contribuir para a evolução da mobilidade urbana.

A iFood conta com mais de 360 mil entregadores em sua plataforma e tem investido na eletromobilidade desde 2020 como estratégia de competitividade e transformação socioambiental.

Nova aventureira bávara

Com motor boxer bicilíndrico de oito válvulas arrefecido a ar/óleo com 1.170 cc, a nova R 12 GS oferece potência de 109 cavalos às 7 mil rpm Crédito: BMW/Divulgção

Com design inspirado na mítica BMW R 80 GS, que venceu o Rali Dakar de 1981 com o francês Hubert Auriol, a nova R 12 GS investe em uma estética minimalista, com rodas raiadas, para-lamas elevados e uma pequena carenagem dianteira.

O farol de leds redondo com assinatura luminosa em “X” e o painel de instrumentos analógico reforçam esse caráter. Disponível nas cores Night Black Matt, Light White e Option 719 Aragonit, cada uma com detalhes de design distintos, a nova R 12 GS varia do estilo mais clássico ao mais aventureiro.