Ducati apresenta novo modelo em edição especial limitada a 163 unidades

Com tiragem limitada a 163 unidades, a superbike italiana resgata a pintura usada pelos pilotos Francesco Bagnaia e Enea Bastianini Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati apresentou a nova edição especial Tricolore Itália da Panigale V4. Com tiragem limitada a 163 unidades, a superbike italiana resgata a pintura usada pelos pilotos Francesco Bagnaia e Enea Bastianini em Mugello, pela temporada 2024 da MotoGP, quando o tradicional vermelho da marca deu lugar ao azul das seleções esportivas italianas.

Com base na Panigale V4 S, a edição especial traz o motor Desmosedici Stradale V4 de 1.103 cm³, que entrega 213 cavalos de potência. A Panigale V4 Tricolore Itália estreia o sistema de freios dianteiro Front Brake Pro+, que inclui discos Brembo T-Drive de 338,5 milímetros com aletas de ventilação, pinças GP4 Sport Production e bomba Brembo MCS 19.21 com ajuste remoto. Essa tecnologia vem do Mundial de Superbike e já foi testada na Race of Champions 2024.

O número de unidades fabricadas reforça a ligação da moto com o universo das competições. E é uma homenagem a Bagnaia: o número 1 simboliza sua vitória em Mugello, enquanto o 63 faz referência ao seu número na MotoGP. Cada unidade da Panigale V4 Tricolore Itália traz o número de série gravado no guidão, ao lado da assinatura de Bagnaia.



Agora é que são elas

O “Aceleradas Experience” é um evento repleto de adrenalina voltado para mulheres motociclistas, garupas e entusiastas Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycle Brasil anuncia sua participação na terceira edição do “Aceleradas Experience”, que será realizado no dia 29 de março (sábado), das 8h às 17h, no Haras Tuiuti, em Tuiuti (SP). O “Aceleradas Experience” é um evento repleto de adrenalina voltado para mulheres motociclistas, garupas e entusiastas que estão começando a se interessar pelo universo das motos.

Idealizado pela pilota de testes Eliana Malizia, o “Aceleradas Experience” 2025 espera receber cerca de 600 mulheres motociclistas, além de garupas e familiares. Considerado o maior movimento motociclístico feminino, o evento reúne as mais recentes tendências, lançamentos e oferece test-rides exclusivos.

As participantes terão oportunidade de pilotar algumas das motocicletas mais icônicas da Triumph, vivenciando a emoção de conduzir uma moto de alta performance e conhecendo de perto modelos que marcaram a história da marca. “Estamos muito empolgados em participar do ‘Aceleradas Experience’ 2025. O evento representa uma boa oportunidade para aproximar a Triumph dos nossos clientes e fãs, apresentando nossas motocicletas e a filosofia da marca”, avisa Renato Fabrini, diretor-geral da Triumph no Brasil.

Já nas lojas

A moto é produzida em Manaus (AM) no regime CKD, com kits importados da Índia Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield Himalayan 450 começou a ser vendida no Brasil, com preços a partir de R$ 29.990. A moto é produzida em Manaus (AM) no regime CKD, com kits importados da Índia. O modelo será comercializado em três versões.

A configuração de entrada, com rodas raiadas com câmara, parte de R$ 29.990 e será oferecida nas cores Slate Himalayan Salt (cinza com detalhes salmão) e Slate Poppy Blue (cinza com detalhes azul). A intermediária, também com pneus com câmara, será vendida por R$ 30.990, na cor Hanle Black. Já a topo de linha, equipada com rodas tubeless (sem câmara), custa R$ 31.990 e estará disponível nas cores Kamet White e Hanle Black.

A Himalayan 450 estreia o motor Sherpa 450, um monocilíndrico de 452 cm³ com refrigeração líquida, comando duplo no cabeçote (DOHC) e quatro válvulas, que entrega 40,02 cavalos a 8 mil rpm e torque de 4,07 kgfm a 5.500 rpm, com câmbio de 6 marchas.

Nas duas

A marca, pertencente a Zhejiang CF Moto Power Co., tem 60% de seu faturamento proveniente dos quadriciclos e ATVs Crédito: CFMoto/Divulgação

A chinesa CFMoto venderá motos no Brasil. O grupo Unique, de Piracicaba (SP), representa a CFMoto no Brasil há dez anos, porém, revendia apenas a linha de quadriciclos e UTVs. A marca, pertencente a Zhejiang CF Moto Power Co., tem 60% de seu faturamento proveniente dos quadriciclos e ATVs, mas produz motos na China desde 1989.