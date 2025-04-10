Ducati estreia no segmento motocross com o lançamento da Desmo450 MX

O modelo surgiu em 2024, quando foi utilizado como protótipo em competições, mas agora a Ducati acaba de lançar sua versão de produção Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati anuncia para junho a chegada às concessionárias europeias da Desmo450 MX, que marca o ingresso da fabricante italiana no segmento do motocross. O modelo surgiu em 2024, quando foi utilizado como protótipo em competições, mas agora a Ducati acaba de lançar sua versão de produção.

A Desmo450 MX é movida por um motor monocilíndrico de 449,6 cm³, que traz o sistema de distribuição desmodrômica, também usado nas motos da Ducati na MotoGP e no WorldSBK. Ele entrega 63,5 cavalos a 9.400 rpm e 5,4 kgfm de torque a 7.500 rpm, com corte de giro em 11.900 rpm. Além da rotação elevada, o motor se destaca pela entrega de torque em baixos e médios giros: 70% do torque máximo já está disponível a 4.200 rpm.

Composto por apenas 11 peças de alumínio e pesando 8,96 quilos, o quadro da Desmo450 MX foi construído com foco em leveza, rigidez e praticidade. O design favorece ainda a ergonomia e facilita intervenções mecânicas rápidas durante provas.

O conjunto de suspensão Showa traz garfo dianteiro invertido de 49 milímetros, enquanto o amortecedor traseiro oferece curso de 301 milímetros. Os freios são da Brembo. Na Europa, os preços partem de 12.990 euros (cerca de R$ 83 mil). Não há informações sobre a oferta da Desmo450 MX no mercado brasileiro.

Setenta mil

Linha de montagem da linha de montagem da Triumph em Manaus Crédito: Triumph em Manaus/AM/Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil alcançou a produção de 70 mil unidades desde a abertura de sua fábrica no país. Desde 2012, a marca britânica tem registrado um aumento consistente em sua produção.

Comparado ao ano fiscal 2023, quando a produção atingiu 7.042 motocicletas, a Triumph registrou crescimento expressivo nos dois anos seguintes, chegando a 10.029 modelos em 2024 e 10.117 em 2025 – que se destaca como um dos mais marcantes da história recente da Triumph.

O sucesso alcançado em 2025 aponta que os investimentos em inovação e expansão do line-up no Brasil continuarão gerando resultados positivos. Nos próximos anos, a expectativa é que a empresa explore novas tecnologias e mantenha o foco nas motocicletas de alto desempenho.

Ladeira acima

O primeiro trimestre de 2025 foi o melhor da história do segmento de motocicletas no mercado brasileiro Crédito: Honda GC 160 Titan/Divulgação

O primeiro trimestre de 2025 foi o melhor da história do segmento de motocicletas no mercado brasileiro. Segundo a Fenabrave, entidade que representa os distribuidores de veículos no Brasil, 473.927 unidades foram emplacadas, o que representa alta de 7,23% sobre igual período de 2024, quando 432.293 motos foram licenciadas.

Em março, o Brasil somou 166.014 motos emplacadas, crescimento de 6,45% sobre fevereiro (155.957 unidades) e de 8,74% em relação a março do ano passado, quando foram licenciadas 152.672 unidades.

O desempenho é o melhor do setor para o ano. Em janeiro, foram 151.954 licenciamentos, enquanto em fevereiro 155.955 motos foram comercializadas. “A motocicleta se consolidou como solução de mobilidade e ferramenta de trabalho no Brasil. Este é o melhor primeiro trimestre da história do segmento no Brasil”, comemora Arcelio Júnior, presidente da Fenabrave.

Cabeça feita

A Bieffe amplia seu portfólio e apresenta ao mercado brasileiro o B-Pace Crédito: Capacetes/Divulgação

A Bieffe amplia seu portfólio e apresenta ao mercado brasileiro o B-Pace. Segundo a fabricante, o novo capacete aberto traduz o espírito do ritmo urbano: ousado, dinâmico e sempre em movimento.

O B-Pace é fabricado com tecnologia HEAP (High Energy Absorption Polymer), para entregar alta resistência e leveza, e conta com um spoiler esportivo integrado e aerodinâmico. O sistema Air Exchange, com entradas de ar superiores e exaustão traseira, promove uma circulação eficiente e constante, garantindo frescor e redução da umidade mesmo em dias de calor intenso.