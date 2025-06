Ducati quer se superar com a nova XDiavel V4

O motor Granturismo V4 de 1.158 cc é capaz de entregar 168 cavalos a 10.750 rpm e torque de 13 kgfm a 7.500 rpm. Crédito: Divulgação

Desde sua apresentação no Salão de Milão, em 2010, com a motorização da 1198 Superbike, a Diavel sempre se afirmou como uma cruiser única. Com a nova XDiavel V4, a proposta da Ducati é de se superar. O motor Granturismo V4 de 1.158 cc é capaz de entregar 168 cavalos a 10.750 rpm e torque de 13 kgfm a 7.500 rpm.



O peso em ordem de marcha fica abaixo dos 250 quilos. O design identifica facilmente o modelo, do depósito em forma de lágrima até o farol com texturas internas, com dissipadores de calor e luzes de circulação diurna em leds em formato de duplo “C”.

O escape, com quatro ponteiras pretas, do lado esquerdo, é outro elemento de destaque do modelo, disponível nas novas cores Black Lava e Burning Red. A nova XDiavel V4 tem preço recomendado de venda de 29.560 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 188 mil, com impostos incluídos.

Nas cabeças

A LS2, marca global de equipamentos para motociclistas com sede na Espanha, e o Capital Moto Week se uniram para lançar o capacete oficial e exclusivo CMW, com design personalizado do festival de moto e rock realizado em Brasília (DF) de 24 de julho a 2 de agosto.

Desenvolvido para todos os tipos de pilotagem e climas, o produto premium é versátil e exibe grafismos marcantes do Capital Moto Week, com a silhueta da asa e o motor presentes no logotipo. O modelo LS2 Advant CMW, que tem produção limitada, está disponível em pré-venda até 18 de julho apenas no site www.ls2.com.br/moto-week/p, com valor promocional de R$ 2.499,90 para clientes que optarem pela retirada do produto no estande da LS2 durante o CMW 2025.

O LS2 Advant CMW é um capacete articulado e versátil, com queixeira giratória de 180 graus para proteção, conforto e comodidade. Com entradas de ar posicionadas para otimizar a ventilação, tem sistema rápido de troca de viseira, que é resistente a riscos e com proteção UV. O capacete foi desenvolvido na cor Matte Black e vem acompanhado de mochila, também personalizada com a marca “Capital Moto Week”.

Movimento expansivo

A Bajaj do Brasil acaba de iniciar a pré-venda da Pulsar N150, modelo que já está sendo produzido na fábrica da marca, em Manaus (AM), e chega à rede de concessionárias ainda em junho. Os primeiros 300 clientes que efetivarem a reserva terão uma condição especial de desconto para adquirir o produto.

A Pulsar N150 passa a ser o modelo de entrada da linha Bajaj no Brasil. Com foco no uso profissional, a motocicleta se destaca como a mais potente da sua categoria e a mais completa, seguindo o padrão dos demais modelos da Bajaj. A marca indiana pretende expandir a capacidade anual de produção de motos para 50 mil unidades ao ano no Brasil.

A unidade opera em regime CKD (Completely Knock Down, ou seja, completamente desmontada), fazendo os processos de preparação de kit, montagem de motor e da própria motocicleta, controle de qualidade, embalagem e expedição. Inaugurada há um ano com volume de 20 mil exemplares anuais, a fábrica em Manaus está com capacidade atual de 30 mil motos anuais.

Novas borrachas

A Mitas, fabricante de pneus originária da República Tcheca e atualmente controlada pela empresa sueca de produtos de borracha e polímeros Trelleborg Group, lançou no Brasil o novo pneu Enduro Trail-Adv 2. Segundo a fabricante, o novo pneu é projetado para o aventureiro moderno e oferece o equilíbrio ideal entre desempenho on-road e capacidade off-road.

Com design de banda de rodagem 70 on-road e 30 off-road, é inspirado no Mitas Enduro Trail+. Outra novidade da marca é o Sport Force+, que ganhou novas medidas e construção diagonal, especialmente desenvolvidas para motos de média cilindrada. Seu composto permite atingir rapidamente a temperatura ideal de funcionamento, garantindo boa aderência, resposta precisa e desempenho consistente em várias condições de piso.

