Suzuki Haojue DL 160 chega ao Brasil com preços partindo de R$ 21.470

A Suzuki Haojue DL 160 tem motor de 162 cilindradas, 14,9 cavalos de potência e tanque de 13 litros,. Crédito: Divulgação

O grupo J.Toledo/JTZ Motos, representante da Suzuki Haojue no Brasil, anuncia o lançamento da crossover DL 160, com preço sugerido é R$ 21.470 (mais frete). Disponível nas cores azul, preta fosca, preta e vermelha, a DL 160 se destaca por misturar elementos de uso urbano com detalhes inspirados na família Big Trail da Suzuki. Com motor de 162 cilindradas, 14,9 cavalos de potência e tanque de 13 litros, o modelo tem proposta de oferecer desempenho encorpado.

“O modelo foi desenvolvido para atender ao consumidor que está no dia a dia na cidade e precisa de um produto pronto para suas reais necessidades. A DL 160 chega como a parceira ideal para quem precisa encarar os desafios da cidade, com qualidade, durabilidade, tecnologia e segurança”, promete Mariana Toledo, diretora de Marketing do grupo J.Toledo/JTZ Motos. Além do lançamento da DL 160, os modelos Suzuki Haojue DK 160 e DR 160 ganham novos grafismos.

Italianas manauaras

Linha de montagem da Moto Morini no Polo Industrial de Manaus. Crédito: Divulgação

A fabricante italiana Moto Morini iniciou a montagem em CKD de suas primeiras motos na fábrica do Grupo DBS em Manaus (AM). A primeira concessionária da Moto Morini será inaugurada em junho em Santo André (SP), com previsão de alcançar dez a 12 lojas nas principais capitais brasileiras até 2027. A meta é chegar a 5 mil motos vendidas por ano até 2028.

Inicialmente, o line-up da Moto Morini no Brasil contará com três modelos. A X-Cape 650 cc é uma crossover projetada para oferecer desempenho versátil tanto no asfalto quanto em terrenos mais desafiadores. É equipada com motor bicilíndrico de 649 cc, com 60 cavalos de potência e 5,7 kgfm torque. Traz painel de TFT de 7 polegadas, freios Brembo e suspensões ajustáveis da Marzocchi.

A Seiemezzo 650cc será lançada nas versões Street e Scrambler, ambas com motor de 649 cc, com 60 cavalos e 5,5 kgfm. A Street traz design urbano e esportivo, enquanto a Scrambler aposta em um visual mais voltado às trilhas, com guidão mais elevado e pneus mistos. Ambas contam com suspensão KYB, painel de TFT colorido e freios Brembo.

Inicialmente, o line-up da Moto Morini no Brasil contará com três modelos. Crédito: Divulgação

Já a custom Calibro 700 cc chega ao país com motor bicilíndrico de 693 cc, com 70 cavalos e 6,9 kgfm, prometendo unir robustez e estilo. A variante Bagger vem equipada com malas laterais integradas e para-brisa elevado, sendo pensada para longas viagens, enquanto a Custom mantém o visual clássico das cruisers, com banco baixo, guidão largo e design minimalista.

As duas contam com suspensão dianteira invertida e sistema de freios ABS da Bosch. “Temos mais de 12 modelos no portfólio global e pretendemos trazer todos para o Brasil, com motos de 350 a 1.200 cilindradas, do estilo touring ao adventure”, explica Gunther Hofstatter, diretor de Vendas e Pós-Vendas da Moto Morini Brasil.

Já em produção

A C 400 X permanece com o motor monocilíndrico de 34 cavalos a 7.500 rpm. Crédito: Divulgação

Teve início na fábrica do BMW Group em Manaus a produção da nova C 400 X. O modelo vem equipado com o sistema BMW Motorrad ABS Pro e controle de tração dinâmico (DTC) para elevar o nível de segurança. Outro diferencial é a tela de TFT de 6,5 polegadas, agora, como item de série.

A C 400 X permanece com o motor monocilíndrico de 34 cavalos a 7.500 rpm e torque máximo de 3,5 kgfm a 5.750 rpm. A potência é transmitida por meio de uma transmissão CVT, enquanto a suspensão tem braço oscilante de alta rigidez torcional.

Além da versão na cor preta, já vendida no Brasil, a C 400 X chega com novo estilo “Rugged”, com visual mais robusto, combinando a cor Kalamata metálica fosca com detalhes como aros e faixas vermelhos, pinças de freio douradas e banco vermelho-preto.

“A C 400 X não é apenas uma scooter, é uma extensão da filosofia BMW Motorrad: desempenho, segurança e conectividade de ponta em um modelo urbano sofisticado. A tecnologia e o design foram pensados para quem busca praticidade sem abrir mão da experiência de pilotagem superior”, afirma Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil.

Atualmente, a fábrica de Manaus produz os modelos C 400 X, R 1300 GS, R 1300 GS Adventure, S 1000 RR, G 310 GS, G 310 R, F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, F 900 R e R12.

Nova inglesa na Índia

A Triumph Scrambler 400 XC 2026 foi apresentada na Índia. Crédito: Divulgação

A Triumph Scrambler 400 XC 2026 foi apresentada na Índia, onde os modelos da marca inglesa são produzidos em parceria com a Bajaj. A moto se posiciona acima da Scrambler 400 X tanto em valor quanto em capacidade para trilhas. A 400 XC traz rodas raiadas compatíveis com pneus sem câmara, mantendo as medidas de 19 polegadas na dianteira e de 17 na traseira.

O paralama é elevado, tipo “bico de pato”, e as manetes de embreagem e os freio vêm de série com ajuste de distância. A nova Scrambler está disponível nas cores Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White.

A 400 XC utiliza o mesmo motor monocilíndrico de 398 cm³, arrefecido a líquido, com 40 cavalos de potência a 8 mil rpm e 3,8 kgfm de torque a 6.500 rpm que move a 400 X e a Speed 400. A transmissão é de 6 marchas, com embreagem assistida e deslizante. Não há informações sobre a vinda do novo modelo ao mercado brasileiro.

