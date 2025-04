Bajaj apresenta as novas Dominar 160 e 200 com mudanças no nome e mais tecnologia

Bajaj Dominar NS 160 e Dominar NS 200 ganham a sigla NS (naked sport), denominação já utilizada pela marca em outros mercados. Crédito: Bajaj/Divulgação

A Bajaj apresentou novidades nos seus modelos de 160 cc e 200 cc. A começar pelo nome. As duas motos ganham a sigla NS (naked sport), denominação já utilizada pela marca em outros mercados, passando a se chamar Dominar NS 160 e Dominar NS 200. Ambas ganharam painel digital com conectividade via Bluetooth e acesso ao novo App Bajaj Ride Connect, com várias funcionalidades, inclusive de navegação.



O aplicativo se conecta ao painel digital da moto, possibilitando acesso a chamadas, músicas, notificações e navegação curva-a-curva na tela. O novo equipamento traz conta-giros, indicador de marcha e de combustível, relógio e computador de bordo com consumo médio e instantâneo. As Dominar NS 160 e NS 200 receberam também faróis full-led, entrada USB ao lado do painel e três modos de pilotagem: “Road”, “Rain” e “Off-Road”.

A Dominar NS 160 segue com motor monocilíndrico SOHC de 160 cc, refrigerado a óleo com 17 cavalos de potência a 9 mil rpm e 1,488 kgfm de torque a 7.250 rpm. Já o motor da Dominar NS 200 é arrefecido a líquido, com 199,5 cm³ de capacidade volumétrica, quatro válvulas por cilindro (duas de admissão e duas de escape) e conta com a tecnologia DST-i, que utiliza três velas de ignição para aproveitar a mistura na combustão e melhorar o desempenho.

É capaz de gerar 24 cavalos a 9.750 rpm e 1,9 kgfm a 8 mil giros, números que a colocam em destaque na categoria de 200 cc. A Dominar NS 160 está disponível nas cores vermelha (Cocktail Wine Red), preta (Ebony Black), branca (Pearl Metallic) e cinza (Pewter Grey), com preço público sugerido de R$ 17.900, com frete incluso. E a Dominar NS 200 chega nas mesmas cores da NS 160, com preço público sugerido de R$ 20.900, com frete incluso. Ambas estarão na rede de concessionárias Bajaj ainda em abril.

Novas de dois tempos

MXF 250TSX e a 300TSX são voltadas ao público que pratica enduro. Crédito: MXF/Divulgção

A montadora MXF, do Paraná, deu um upgrade em duas de suas versões mais potentes. Voltadas ao público que pratica enduro, trilhas e participa de competições, as motos 250TSX e a 300TSX ganham diferenciais como novo painel de instrumentos protetores de quadro integrados à carenagem.

O sistema exclusivo AirflowX, que permite a regulagem da entrada e da saída de ar e facilita ao piloto o controle da regulagem da carburação. A MXF trouxe a inovação que garante melhor desempenho da moto e é ideal para locais com elevações em relação ao nível do mar.

“Parece um detalhe, mas essa adaptação garante melhor desempenho da moto e é indicada para diferentes tipos de elevações”, explica Luiz Henrique Fontes, diretor-técnico da marca. Os carburadores foram revisados e a nova balança da suspensão traseira ajuda na estabilidade e na tração. Já o novo amortecedor traseiro promete absorver impactos com mais precisão. Os motores monocilíndricos, de 224 cc e de 300 cc, dois tempos, refrigerados a água, permanecem.

Adrenalina para dois

Ducati Panigale V4 Lamborghini 2026 terá duas unidades destinadas ao Brasil. Crédito: Ducati/Divulgação

A nova Ducati Panigale V4 Lamborghini 2026 terá duas unidades destinadas ao Brasil. Em parceria com a fabricante de supercarros Lamborghini, a motocicleta terá produção limitada a 630 unidades numeradas. O preço da Panigale V4 Lamborghini é de R$ 890 mil.

A Panigale V4 Lamborghini tem as primeiras entregas previstas para setembro na Europa. A nova moto tem como base a versão V4 S. O motor Desmosedici Stradale de 1.103 cm³ é capaz de gerar até 218,5 cavalos a 13.500 rpm e 12,45 kgfm de torque a 11.250 rpm. Oescapamento de titânio é da da Akrapovic e a embreagem é a seco.

Bicicletas elétricas chiques

Bikes elétricas da Mercedes-Benz têm design inspirado nos carros da Fórmula 1. Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Com design inspirado nos carros da Fórmula 1, a nova bike elétrica da Mercedes-Benz chega ao mercado como proposta de unir luxo, tecnologia e performance. Desenvolvida em parceria com a fabricante N+, a bicicleta foi concebida com influência dos carros da equipe Mercedes da Fórmula-1.

Os modelos Urban e Road apostam em inovação e acabamento refinado, mirando um público disposto a pagar por exclusividade e design arrojado. As duas versões, a Urban Edition 250 e a Road Edition 250, trazem motor elétrico de 250 watts instalado no cubo traseiro, com assistência ajustável em quatro níveis e velocidade máxima de 25 km/h, atendendo à legislação europeia para e-bikes.

A bateria de 360 Wh permite autonomia de até cem quilômetros, sendo possível de se instalar uma bateria extra de 180 Wh sob o selim. O capacete, que se conecta por Bluetooth, oferece funcionalidades como iluminação automática, setas acionadas pelos manetes, sensor de luz, viseira com filtro solar e sistema de detecção de quedas. Em caso de acidente, o capacete é capaz de enviar mensagens automáticas a contatos pré-programados.

A Urban Edition foi desenvolvida para a cidade e custa US$ 5.500 nos Estados Unidos (o equivalente a R$ 32 mil). O modelo vem com transmissão Shimano de 9 velocidades, freios a disco hidráulicos Tektro e pneus Pirelli Angel Urban GT. Já a Road Edition 250 tem foco em terrenos variados e preço inicial de US$ 12 mil no mercado norte-americano (o equivalente a R$ 69.700). Conta com recursos como câmbio eletrônico Pinion com correia de carbono Gates e pneus Pirelli Scorpion voltados para uso fora-de-estrada.

A Gazeta integra o Saiba mais