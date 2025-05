Fabricante de e-bikes lança nova marca dedicada a scooters elétricas

A scooter elétrica Onn N1 tem potência inferior a mil watts e velocidade máxima de até 32 km/h e não precisa de emplacamento. Crédito: Scooter/Divulgação

A Lev, uma das pioneiras no mercado de e-bikes no Brasil, está lançando a Onn, nova marca de scooters elétricas para uso urbano. O modelo de estreia é a scooter N1, que será produzida em Manaus (AM) e estará nas lojas em junho, por preços de R$ 9.980 a R$ 11.580, dependendo da versão.



A marca projeta vender até 3 mil unidades no primeiro ano de operação. Classificada como um equipamento de mobilidade individual autopropelido, ou seja, com potência inferior a mil watts e velocidade máxima de até 32 km/h, a Onn N1 não precisa de emplacamento e nem exige CNH.

Todavia, não pode circular em rodovias e avenidas de trânsito rápido. São duas opções: a N1 Lite, com motor de 600 watts e bateria de 20Ah, e a N1, com propulsor de mil watts e bateria de 24Ah. Equipada com bateria de lítio removível, com autonomia de até 60 quilômetros, a N1 conta com sistema de segurança com alarme, além de bloqueio de motor.

A scooter elétrica da Onn será comercializada em três lojas exclusivas e em outras 15 compartilhadas com as e-bikes da Lev. O grupo prevê inaugurar outras cinco lojas até o final deste ano. O site oficial da marca também atende a clientes de todo o Brasil.

Novata chinesa

A marca chinesa de motos elétricas Yadea começou a fabricação de modelos em Manaus, em parceria com a Jabil, multinacional norte-americana. Crédito: Yadea Keeness/Divulgação

A marca chinesa de motos elétricas Yadea, que comercializa seus produtos em mais de cem países, começou a fabricação de modelos em Manaus, em parceria com a Jabil, multinacional norte-americana de soluções de manufatura eletrônica. Após Vietnã, Indonésia e Tailândia, o Brasil é o quarto mercado fora da China a receber uma linha de montagem da Yadea. No site brasileiro da marca, em https://yadea.com.br, aparecem três modelos: a microscooter DT3, a scooter Fierider e a moto elétrica Keeness.

Não há informações oficiais de preço, nem sobre a localização dos pontos de venda no Brasil. Sobre a Keeness, é informado que o modelo tem 1,99 metro de comprimento, 77,5 centímetros de largura, 1,09 metro de altura e 77 centímetros de altura do assento. O motor central tem potência nominal de 5.500 watts (7,5 cavalos), potência de pico de 11 mil watts (15 cavalos) e torque de 30,6 kgfm, com baterias duplas removíveis de lítio de 72 V 32 Ah.

A velocidade máxima é de 100 km/h, os pneus street são de 17 polegadas e os freios são com CBS (“Combined Braking System”, um sistema de freios que combina a atuação dos freios dianteiro e traseiro através de um único acionamento).

Brasilidade em alta

A Royal Enfield Hunter 350 recebeu embreagem assistida e deslizante, farol de LED, novas cores e aprimoramentos na suspensão traseira e na ergonomia. Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield anunciou novidades para a Hunter 350 na Índia. Modelo mais acessível da marca, a moto recebeu embreagem assistida e deslizante, farol de LED, novas opções de cores e aprimoramentos na suspensão traseira e na ergonomia. A suspensão traseira utiliza agora molas progressivas, e o escapamento teve alteração na parte inferior, aumentando o vão livre da moto em relação ao solo, que passou de 15 para 16 centímetros.

O motor permanece o monocilíndrico de 349 cm³, que também move a Classic 350 e a Meteor 350. A potência segue em 20,4 cavalos a 6.100 rpm e o torque em 2,8 kgfm a 4 mil rpm. A transmissão de 5 marchas foi mantida, mas passa a oferecer embreagem assistida e deslizante nas versões Metro e Metro Rebel. O banco foi atualizado com espuma de maior densidade, e o novo guidão está em posição mais recuada. Três novas cores passam a fazer parte do catálogo: Branco Rio, Preto Tóquio e Vermelho Londres.

A Branco Rio, além de nome em alusão ao Rio de Janeiro, tem cores que remetem ao Brasil – provavelmente, homenagem da Royal Enfield a um de seus principais mercados. No Brasil, a Hunter 350 é o modelo mais vendido da Royal Enfield. Não há previsão para a chegada das atualizações ao mercado brasileiro.

Foco na competitividade

A motocicleta CFLite 250 Dual é uma das que provavelmente serão comercializadas no país com a chegada da CFMoto. Crédito: CFLite/Divulgação

A chinesa CFMoto está prestes a entrar no mercado brasileiro, com linha de produtos diversificada. O modelo que marcará a estreia no Brasil é a aventureira 450MT. Também deve vir a submarca CFLite, com estratégia focada no custo-benefício. A marca tem crescido rapidamente na América Latina e na Ásia, por conta dos modelos com preços competitivos.

Entre as motocicletas da CFLite, uma das que possivelmente virá ao Brasil é a 250 Dual, uma trail de baixa cilindrada recentemente lançada nas Filipinas. As especificações completas da CFLite 250 Dual ainda não foram divulgadas, mas provavelmente contará com motor monocilíndrico refrigerado a líquido, capaz de produzir 27,4 cavalos de potência a 9.750 rpm e 2,2 kgfm de torque a 7.500 rpm.

