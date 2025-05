Royal Enfield e Bajaj: indianas disputam expansão de redes de concessionárias

A Royal Enfield inaugurou em Macaé (RJ) sua 39ª loja e, na mesma semana, a Bajaj abriu seu 40° ponto de vendas, em Teresina (PI). Crédito: Divulgação

As marcas de motocicletas indianas Royal Enfield e Bajaj travam uma guerra particular no mercado brasileiro – e a disputa está especialmente acirrada na expansão da rede de concessionárias. A Royal Enfield, que chegou ao Brasil em 2017, inaugurou em Macaé (RJ) sua trigésima nona loja. Na mesma semana, a Bajaj, que desembarcou no mercado brasileiro no final de 2022, abriu seu quadragésimo ponto de vendas, em Teresina (PI).



Sob comando do grupo Millenium Motos, pertencente ao Grupo Raion, a loja de Macaé e a sexta concessionária da Royal Enfield no Estado do Rio de Janeiro e representa a sétima abertura em 2025. Já a quadragésima concessionária Bajaj no mercado nacional parte do grupo Jelta, que atua há 47 anos no mercado automotivo, com lojas nos Estados de Piauí, Maranhão e Ceará. Com a nova loja, que é a primeira no Estado do Piauí, a Bajaj chega a 11 endereços na região Nordeste.

“Nossa rede tem se expandido rapidamente no Nordeste, com duas inaugurações em abril, e seguirá crescendo, com novas inaugurações nos próximos meses”, avisa Waldyr Ferreira, diretor Administrativo da Bajaj do Brasil.

“O mercado de motocicletas está aquecido e em ritmo constante de expansão. Encerramos o último ano fiscal com 20.379 motos emplacadas no Brasil, um número que confirma a consolidação da nossa operação”, contabiliza Gabriel Patini, diretor-executivo da Royal Enfield para a América Latina.

Para fãs da motovelocidade

A nova edição da Trident Triple Tribute Special Edition mantém o visual inspirado na lendária Slippery Sam. Crédito: Divulgação

O lançamento da Trident Triple Tribute Special Edition fez tanto sucesso no ano passado que a Triumph Motorcycles lançou uma nova edição inspirada na competição para 2025. A nova edição especial mantém o visual inspirado na lendária Slippery Sam, cinco vezes vencedora do TT da Ilha de Man. Desta vez, porém, a edição tem um esquema gráfico mais moderno.

Os destaques contrastados em Azul-Cobalto e Vermelho Diablo, que se estendem pelo tanque, traseira e extremidade da dianteira, com o grafismo do número “67” no tanque. É, outra vez, uma referência à Trident mais famosa da história da Motovelocidade. A nova Trident 660 Triple Tribute Edition é equipada com as mais recentes atualizações da Trident, incluindo modo de condução “Sport” e ABS otimizado para curvas e controle de tração.

O Triumph Shift Assist proporciona mudanças de velocidade suaves e sem uso da manete de embreagem, tanto com marchas para cima quanto para baixo. O motor tricilíndrico da Trident 660 entrega 81 cavalos de potência a 10.250 rpm e 6,5 kgfm de torque a 6.250 rpm. As motos chegarão às concessionárias europeias a partir de junho deste ano. Não há previsão sobre a chegada da série especial ao Brasil.

Bônus de maio

A Zontes V350 mantém o estilo custom adaptado aos tempos atuais. Crédito: Divulgação

A Zontes Motos, representada pelo grupo J.Toledo/JTZ Motos, está comemorando dois anos de Brasil. A marca chinesa praticamente triplicou o número de unidades emplacadas de janeiro a março deste ano, com destaque para a scooter 350E, o modelo mais emplacado. Para marcar seus dois anos no país, a Zontes preparou uma promoção para maio.

Os modelos V350, GK350 e S350 estão com bônus de R$ 3 mil. A promoção é válida até 31 de maio em toda a rede de concessionárias do grupo J.Toledo Suzuki. A Zontes V350 mantém o estilo custom adaptado aos tempos atuais, com destaque para a balança monoshock em liga de alumínio e o amortecedor traseiro central com sistema link, que melhora o conforto na condução, evitando a fadiga durante viagens longas.

O conjunto mecânico entrega 41 cavalos de potência e 3,34 kgfm de torque. “Os números dos últimos meses confirmam a consolidação da Zontes no Brasil. Lançamos a marca aqui em 2023, e o mercado brasileiro vem respondendo positivamente e mostrando que tem muito espaço para tecnologia no segmento de duas rodas. Isso só reforça que a Zontes veio para ficar”, destaca Fernanda Toledo, diretora do grupo J.Toledo/JTZ Motos.

Novo colorido

Suzuki V-Strom 800 2025 na cor Candy Darling Red. Crédito: Divulgação

A Suzuki apresentou no Japão a linha 2025 dos modelos V-Strom 800DE e V-Strom 800. O design e o motor bicilíndrico paralelo DOHC de 775 cc foram mantidos. As novidades da linha 2025 ficam por conta da paleta de cores renovada.

Mais orientada para as estradas, a 800 oferece as cores Allt Gray Metallic, Matte Black Metallic e Candy Darling Red. Já a aventureira de alto desempenho 800DE, habilitada para o enduro e as trilhas, chega com as tonalidades Champion Yellow, Pearl Tech White e Glass Sparkle Black. A previsão é que os modelos com as novas cores cheguem ao Brasil ainda este ano.

