Honda chega a 500 milhões de motocicletas produzidas no mundo

Em 1949, com a icônica Dream D-Type, a Honda lançou uma capacidade de produção sem precedentes na indústria de motocicletas. Crédito: Divulgação

Desde sua primeira motocicleta, em 1949, a Honda atingiu 500 milhões de unidades graças às 37 fábricasespalhadas por 23 países.



Mas foi somente em 1963 que a Honda começou a produção em massa de motocicletas em sua primeira fábrica fora do Japão. Foi então lançado na Bélgica um plano de expansão. Passo a passo, a empresa cresceu: 100 milhões de unidades em 1997, 200 milhões em 2008 e 300milhões em 2014.

A partir de 2018, com produção anual superior a 20 milhões de unidades pela primeira vez em sua história, a atividade de fabricação da Honda disparou para atingir 400 milhões de unidades em 2019. Além dosmodelos com motor de combustão interna, a Honda designou 2024 como seu “primeiro ano de expansão global” para veículos elétricos de duas rodas, lançando novos modelos e consolidando uma linha de produtos diversificada. (colaborou MinutoMotor/Argentina)

Destaque ianque

Harley-Davidson Street Glide Ultra é um dos modelos que estará exposto no festival Interlagos. Crédito: Divulgação

A Harley-Davidson marca presença no Festival Interlagos e consolida a sua posição como um dos principais destaques do evento. A edição de 2025 será realizada de 29 de maio a 1º de junho na capital paulista e reunirá milhares de apaixonados por motocicletas de todas as idades para uma imersão no universo das duas rodas.

No Espaço Harley-Davidson, os visitantes terão oportunidade de explorar as novidades da linha 2025, organizada por modelos, como a Família Grand American Touring, composta por Street Glide, Road Glide e a Street Glide Ultra, lançamento deste ano que se destaca como a mais exclusiva da linha.

Desenvolvido para oferecer conforto em longas viagens, o modelo se diferencia pelos novos bancos, aerodinâmica aprimorada, sistema de som Rockford Fosgate, painel “touchscreen” de 12,3 polegadas com SkylineOS e modos de pilotagem.

Motocross em linha

A Ducati Desmo450 MX é o primeiro modelo para motocross da história da marca. Crédito: Divulgação

A produção da nova Desmo450 MX, o primeiro modelo para motocross da história da Ducati, está em andamento na fábrica de Borgo Panigale, no norte da Itália. Desenvolvida e testada em corridas para ser potente, leve e confiável, a Desmo450 MX é capaz de ampliar as habilidades de pilotagem, profissionais ou amadores, oferecendo a confiança que lhes permite ultrapassar os limites.

Uma moto que, graças à entrega de potência do motor Desmodromic, chassi e eletrônica inovadora, é capaz de oferecer alto desempenho com esforço reduzido. O motor monocilíndrico Ducati de 449,6 cc com distribuição desmodrômica é único no panorama especializado no fora-de-estrada, oferecendo possibilidade de aproveitar ao máximo cada relação de marchas, na largada e entre as curvas, graças a uma entrega de potência particularmente favorável, que combina torque em baixas e médias rotações com uma extensão de referência.

O quadro leve de alumínio foi projetado para ter menor quantidade de soldas, beneficiando a solidez, a leveza e a rigidez da estrutura. A Desmo450 MX é a primeira moto de motocross do mundo equipada com um controle de tração, capaz de definir com precisão o deslizamento real da roda traseira e de identificar as fases de pilotagem em que ele não deve entrar em ação, para não limitar o desempenho.

Visão conceitual

BMW Concept RR foi apresentada durante o Concorso d’Eleganza Villa d’Este, na Itália. Crédito: Divulgação

Durante o Concorso d’Eleganza Villa d’Este, na Itália, a BMW apresentou o protótipo RR, que antecipa o futuro das motocicletas esportivas da marca, devendo ser a sucessora da S 1000 RR. O protótipo representa uma antecipação das propostas em desempenho, design e tecnologia para as futuras gerações da linha RR.

O conceito é inspirado na M 1000 RR pilotada pelo campeão mundial Toprak Razgatlioglu para a equipe de fábrica da BMW no Mundial de Superbike. Traz o mesmo motor de quatro cilindros em linha refrigerado a água da M 1000 RR usada nas pistas, com potência superior a 230 cavalos.

Gerenciamento de motor, controle de tração e freio motor também vieram da versão de competição da M 1000 RR. Estão presentes materiais como fibra de carbono e alumínio em larga escala, desde o chassi até componentes menores. A carenagem com linhas agressivas tem novas entradas de ar e asas integradas.

