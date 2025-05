Outra novidade é o Spike II GTX, inspirado no consagrado Spike Ghost. Crédito: Peels/Divulgação

A Peels – marca paulista do segmento de capacetes e acessórios para motociclistas, controlada pela indústria brasileira de plásticos Starplast – lança a coleção de capacetes Spike II Win, inspirada na estética e intensidade do futebol americano – esporte que está crescendo no Brasil.



Outra novidade é o Spike II GTX, inspirado no consagrado Spike Ghost. Com linhas modernas e grafismos marcantes, o modelo reafirma a preocupação da marca com um visual esportivo e imponente. Dentro dos primeiros lançamentos de 2025, também ganha um toque de ousadia com o lançamento do Freeway Hype, nova versão do Freeway, com grafismos em cores vibrantes. “Mais do que lançar capacetes, estamos entregando atitude.

A nova coleção representa o que o público quer atualmente: identidade”, afirma Fernando Simonetti, diretor de Marketing e Comercial da Starplast. Nos tamanhos 56, 58, 60 e 62, os preços públicos sugeridos são de R$ 349,90 para a linha Spike II e de R$ 399,90 para a Freeway.

Bônus em maio

A Suzuki GSX-S1000 GT é equipada com um motor de 999 cm³ derivado das superbikes da marca, com 152 cv de potência. Crédito: Suzuki/Divulgação

A Suzuki GSX-S1000 GT 2024/2025 está com bônus de R$ 10 mil, válido até 31 de maio. A motocicleta sport-touring, que busca combinar a performance agressiva de uma superbike com o conforto e a versatilidade de uma moto para longas viagens, é equipada com um motor de 999 cm³ derivado das superbikes da Suzuki, entrega 152 cavalos de potência, quadro compacto e leve, com estrutura rígida de alumínio e garfos dianteiros invertidos KYB ajustáveis.

Os pneus são Dunlop SportMax Roadsport 2. A GT traz uma série de itens voltados ao conforto, como painel de TFT colorido de 6,5 polegadas com conectividade via Bluetooth, cruise control (piloto automático), para-brisa ajustável, tomada USB, assento ergonômico e posição de pilotagem relaxada.

A suspensão KYB ajustável e os freios Brembo garantem segurança. Outro diferencial é o Suzuki Intelligent Ride System, conjunto de assistências eletrônicas que inclui controle de tração com vários níveis, “quickshifter” bidirecional, três modos de pilotagem e sistema de embreagem assistida e deslizante.

Italiana representada

Fantic estreia no Brasil em parceria com a empresa paranaense MXF Group. Crédito: Fantic/Divulgação

A Fantic, marca europeia especializada em motos de alta performance, estreia no Brasil em parceria com a empresa paranaense MXF Group. O destaque do lançamento é a XE300 2025. Desenvolvida em conjunto com a Motori Minarelli, subsidiária do grupo Fantic, a moto é equipada com injeção eletrônica GET, partida elétrica e sistema de óleo de dois tempos integrado.

Segundo a fabricante, ela entrega a maior potência da categoria entre os motores 300 cc de dois tempos. O quadro de alumínio em berço semiduplo garante rigidez e leveza. Outro modelo que chega é a XEF310 2025, com 304 cc e motor de quatro tempos, posicionando-se entre as 250 cc e as 450 cc.

“A chegada da Fantic ao Brasil é fruto de anos de estratégia, solidez e credibilidade construídas pela MXF. Estamos prontos para elevar o nível do off-road no país”, afirma João Henrique Montani, CEO e presidente do Conselho Consultivo do MXF Group.

Não para de crescer

Fábrica da Honda Motos na Zona Franca de Manaus (AM). Crédito: Honda/Divulgação

As fabricantes de motocicletas atingiram o melhor desempenho de vendas para o primeiro quadrimestre em 14 anos. De janeiro a abril, 673.125 unidades saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus, no Amazonas. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 11,9%.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), a produção de abril foi a melhor desde 2011. No quarto mês deste ano, foram fabricadas 172.224 unidades, volume 5,4% superior ao registrado no mesmo mês de 2024 e 8,9% maior na comparação com março de 2025.

“A indústria segue impulsionada pelo aumento da demanda por mobilidade individual, com o avanço das entregas por aplicativos e a ampliação do crédito ao consumidor. Nesse contexto, a motocicleta ganha cada vez mais destaque como uma solução econômica e acessível de transporte para as diferentes regiões do Brasil”, avalia Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

De acordo com dados da associação, os licenciamentos totalizaram 656.743 unidades nos quatro primeiros meses do ano, alta de 9% na comparação com o mesmo intervalo de 2024. De janeiro a abril, foram exportadas 12.168 motocicletas, aumento de 1,2% em relação igual período do ano passado.

