Honda NX 500 traz versatilidade para encarar trilhas leves e pilotar no dia a dia

Honda NX 500 tem motor bicilíndrico DOHC de oito válvulas e 471 cc. Crédito: Divulgação

A procura por motocicletas versáteis, capazes de atender a uma demanda cada vez maior de utilizações por parte de seus usuários, é um fenômeno crescente. A nova Honda NX 500 busca atender a esse conceito. É movida pelo motor bicilíndrico DOHC de oito válvulas e 471 cc, uma “herança” da CB 500X para a nova NX 500, mas que recebeu novo ajuste para melhora do desempenho. A potência de 49,6 cavalos é alcançada a 8.500 rpm, enquanto o torque de 4,50 kgfm é entregue a 7 mil rpm.

O câmbio é de 6 marchas e a embreagem é assistida e deslizante. O sistema HSTC gerencia a tração da roda traseira, proporcionando maior tranquilidade para o piloto. A suspensão dianteira é Showa SFF-BP de 41 milímetros e a traseira, Pro-Link regulável. A opção por batizar a nova moto com a sigla “NX” visou destacar a nova identidade do modelo.

A sigla NX têm um longo histórico na Honda: desde os anos 80, designa uma categoria de modelos capazes de encarar trilhas leves e servir a um uso diário, seja urbano ou com deslocamentos em estradas ou vias expressas. O design combina estilo aventureiro, dimensões compactas e robustez. O farol é em LED, com lanterna também em LED. A roda dianteira tem 19 polegadas e a traseira, 17 polegadas, os pneus padrão trail têm medidas 110/80-R19 e 160/60-R17.

A Honda NX 500 2026 estará disponível nas opções de cores vermelho, preto e branco perolizados. O preço público sugerido com base São Paulo (SP), que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 45.800.

Borracha para viagem

Pirelli Diablo Powercruiser é nova linha custom-touring de pneus de alta performance projetada para motocicletas custom. Crédito: Divulgação

A Pirelli apresentou o Diablo Powercruiser, uma nova linha custom-touring de pneus de alta performance projetada para motocicletas custom, em especial para os modelos mais esportivos, como as baggers de alto desempenho, as club style e as power cruisers. “O Diablo Powercruiser reúne a alma esportiva da Pirelli com o espírito livre das motos custom.

É um pneu pensado para quem quer encarar longas viagens com os amigos, aproveitando cada curva da estrada sem renunciar à performance”, afirma Carlos Magnus, diretor Comercial e Marketing de Pneus de Moto da Pirelli na América Latina. O Diablo Powercruiser é parte da família Diablo, dos modelos esportivo da Pirelli.

Desta vez, porém, essa característica é aplicada ao universo da customização. Dentro da necessidade única dessas motocicletas, que exigem pneus personalizados capazes de oferecer alta performance e esportividade, a gama é ampla em termos de construção e medidas, com opções que variam de 100 milímetros a 260 milímetros, incluindo pneus radiais e convencionais, cada um desenvolvido com estrutura, compostos e perfil específicos para o tipo de motocicleta a que se destina.

Prévia

A Dafra SYM Maxsym 400 GTfoi renovada por inteiro. Crédito: Divulgação

A Dafra apresentou a SYM Maxsym 400 GT renovada por inteiro. A scooter da fabricante taiwanesa – sucessora da Maxsym 400, que permaneceu por uma década no portfólio da Dafra – vem com motor de 399 cm3 com 34 cavalos e 3,9 gfm de torque, combinado com câmbio tipo CVT.

Com porte elevado, tem faróis em LED, painel digital, chave presencial e carregador USB para dispositivos, além de freio ABS duplo. A Maxsym 400 GT tem banco com 25 litros de espaço permitindo levar dois capacetes, tanque de 14,7 litros e para-brisa regulável. Chega em duas cores, cinza ou preto, por R$ 39.900. A produção está prevista para se iniciar em julho, na fábrica da Dafra em Manaus (AM).

Já nas concessionárias

A BMW R 1300 GS Adventure foi apresentada pela montadora como “a moto mais tecnológica produzida no Brasil”. Crédito: DIvulgação

Apresentada pela BMW como “a moto mais tecnológica produzida no Brasil”, a R 1300 GS Adventure está disponível para as concessionárias de todo o país. Produzido na fábrica do BMW Group em Manaus (AM), a nova R 1300 GS Adventure chega ao mercado em seis versões: Plus, Trophy, Triple Black, Triple Black ASA, Option 719 e Option 719 ASA.

O motor boxer bicilíndrico de 1.300 cm³ entrega 145 cavalos de potência e 15,2 kgfm de torque, tornando-se o mais potente já produzido pela marca. Para atender às preferências individuais dos pilotos, a motocicleta conta agora com sete modos de pilotagem: “Eco”, “Rain”, “Road”, “Enduro”, “Enduro Pro”, “Dynamic” e “Dynamic Pro”.

A nova R 1300 GS Adventure já pode ser adquirida nas concessionárias brasileiras. Os preços são de R$ 136.500 para a Plus vermelha, de R$ 138.500 para a Trophy azul e para a Triple Black preta, de R$ 144.500 para a Triple Black ASA preta, de R$ 148.500 para a Option 719 verde Karakorum e R$ 154.500 para a Option 719 ASA verde Karakorum.

