Icônica Suzuki Hayabusa ganha novas cores na linha 2025/2026

A Suzuki Motos do Brasil começa o segundo semestre com novidades. A partir deste mês, começam a chegar na rede de concessionárias as novas cores da linha 2025/2026 dos modelos Hayabusa (GSX-1300R), GSX-S1000GT, GSX-S1000 e V-Strom 1050.



Motocicleta mais icônica da marca, a Hayabusa estará disponível nas cores preta com detalhes prata (Glass Sparkle Black/Metallic Mat Titanium Silver), prata com azul (Metallic Mystic Silver/Pearl Vigor Blue) e verde fosco (Metallic Mat Steen Green/Glass Sparkle Black). Já a Grand Tourer GSX-S1000GT ganha duas novas cores: um novo tom de azul (Pearl Vigor Blue) e cinza metálico (Metallic Oort Gray nº 3). O vermelho (Candy Daring Red) permanece no lineup da nova versão.

A família da Big Trail V-Strom 1050 também tem novidades. Deixam o portfólio as cores laranja, azul e cinza fosco e entram o verde (Metallic Mat Steel Green/Metallic Mat Black nº 2) e o cinza metálico (Metallic Mat Black nº 2/Metallic Oort Gray nº 3). O preto (Glass Sparkle Black/Metallic Mat Black nº 2) continua no no catálogo.

Outro modelo que ganha cor nova é a naked GSX-S1000. O vermelho foi substituído pelo prata com detalhes e rodas azuis (Metallic Mat Sword Silver). O preto (Glass Sparkle Black) e o azul (Metallic Triton Blue) continuam na linha.

Ofertas em julho

Em homenagem ao “Dia do Motociclista”, comemorado em 27 de julho, a BMW Motorrad lançou a campanha “Mês do Motociclista” com ofertas especiais. As vantagens oferecidas incluem taxa zero (60% de entrada e saldo em 24 vezes), BMW Guardian by Ituran gratuito por dois e três anos de garantia de fábrica.

A campanha “Mês do Motociclista” promete ainda duas ofertas secretas, que serão reveladas exclusivamente nas concessionárias BMW Motorrad participantes. A R 1300 GS tem preço a partir de R$ 99.900, a linha G 310 parte de R$ 37.500 e a Linha F parte de R$ 69.900.

Tempo de ostentar

A marca suíça de relógios Richard Mille e a empresa inglesa fabricante de motos de luxo Brough Superior sem juntaram para criar a RMB01, fabricada na França em uma série limitada de apenas 150 unidades. A RMB01 é inspirada nas despojadas Board Trackers, as primeiras motos de competição da história, que corriam em pistas de madeira no início do século passado e priorizavam a leveza e a performance.

Com design simples caracterizado pelo tanque alongado, assento minimalista e motor exposto, o estilo explora linhas elípticas e formas musculosas que formam uma silhueta felina e dinâmica. O foco na leveza é explicitado por várias aberturas e por apêndices aerodinâmicos que utilizam o ar para criar o “downforce”.

Todos os componentes foram concebidos e desenvolvidos especificamente. O quadro é em carbono forjado e o design inclui peças mecânicas móveis, como eixos e pivôs, que se assemelham aos mecanismos de um relógio, inclusive as rodas. O motor bicilíndrico em “V” a 88 graus tem 997 cc, refrigeração por líquido, quatro válvulas por cilindro e entrega 130 cavalos.

Tudo azul

A custom Meteor 350, um dos modelos mais acessíveis da Royal Enfield no mercado nacional, acaba de ganhar nova cor e versão visando os apaixonados por estilo clássico.

A nova tonalidade Aurora Blue remete ao tom azul dos icônicos Fuscas das décadas de 70 e 80. Equipada com motor monocilíndrico de 350 cc, de 20,2 cavalos de potência a 6.100 giros e 2,75 kgfm de torque a 4 mil giros, o modelo da marca indiana montado em Nanaus (AM) aposta em um visual retrô. A nova opção chega às concessionárias este mês, como ano/modelo 2025/2026 e preço sugerido de R$ 25.990, valor que já inclui o frete.

