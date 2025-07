Moto elétrica Yadea Keeness chega às lojas em agosto por R$ 28.900

Segundo a Yadea, a Keeness acelera de zero a 50 km/h em três segundos, com velocidade máxima de 100 km/h. Crédito: Divulgação

Montada em Manaus (AM), a moto elétrica Yadea Keeness deve chegar às lojas em agosto, com preço sugerido de R$ 28.900. A marca chinesa já monta suas motos no Polo Industrial de Manaus, em parceria com a Jabil Industrial, e planeja ter 300 pontos de venda no Brasil até 2027.



Com potência nominal de 5.500 watts e pico de 11 mil watts (cerca de 14,9 cavalos), transmissão final por corrente e câmbio automático, o motor elétrico central do modelo promete desempenho similar ao de uma moto de combustão interna de 125 cc. Segundo a Yadea, a Keeness acelera de zero a 50 km/h em três segundos, com velocidade máxima de 100 km/h.

A proposta é facilitar a navegação em duas rodas, dando segurança à pilotagem. Crédito: Divulgação

O GPS Beeline, um acessório desenvolvido pela fabricante inglesa Beeline Moto, estará disponível nas concessionárias brasileiras da Triumph a partir de julho, por R$ 1.390. Com materiais de alta durabilidade, à prova d’água e resistente a impactos, o dispositivo tem design minimalista, com setas grandes para indicar o caminho.

A proposta é facilitar a navegação em duas rodas, dando segurança à pilotagem. Compatível com qualquer modelo de motocicleta, o GPS Triumph Beeline é fácil de ser instalado – basta acoplá-lo ao guidão usando uma cinta elástica que acompanha o produto. A bateria de longa duração oferece até 30 horas de uso contínuo e a conectividade com smartphones facilita a utilização.



Nova cor

Zontes R350 com a cor prata (Matt Silver) e com rodas diamantadas azuis. Crédito: Divulgação

A família da naked Zontes R350 ganha uma nova cor. O line-up do modelo da marca, de origem chinesa, no Brasil passa a contar com a cor prata (Matt Silver) e rodas diamantadas azuis. As tradicionais azul (Sapphire Blue) e preta (Bright Black) também contarão com rodas diamantadas.

A Zontes R350 é equipada com novo motor monocilíndrico com refrigeração líquida, cabeçote DOHC, quatro válvulas, com 41 cavalos de potência a 8.300 rpm e 3,34 kgfm de torque a 7.300 rpm. O modelo se destaca por sua imagem agressiva, com bordas marcadas e visual imponente do farol full-LED com facho duplo. A R350 é o modelo mais acessível do line-up da Zontes no país, com preço público sugerido partindo de R$ 29.860.

Balanço do ano de estreia

Fábrica da Bajaj em Manaus (AM). Crédito: Divulgação

Em junho de 2024, a Bajaj abria as portas da sua fábrica brasileira. A unidade de Manaus (AM) opera em regime CKD (Completely Knock-Down), no qual as unidades vêm ao Brasil completamente desmontadas e aqui são realizados os processos de preparação de kit, montagem de motor, montagem da motocicleta, controle de qualidade, embalagem e expedição.

De lá para cá, houve recordes mensais de produção, novas contratações, novas concessionárias e novos modelos. A produção iniciou com os modelos Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400.

Dois meses depois, em agosto do mesmo ano, um quarto modelo entrou em produção, a Dominar 250. Em junho de 2025, entrou em linha o quinto modelo, a Pulsar N150. No total, 22.373 unidades já foram produzidas na fábrica em 12 meses de operação.

Na divisão por modelo, foram 10.016 unidades da Dominar 400, 3.957 da Dominar NS200, 3.726 da Dominar NS160, 3.656 da Dominar 250 e 1.018 da recém-lançada Pulsar N150. No momento, atuam na fábrica mais de 200 pessoas, entre empregados diretos e indiretos. Novas contratações e investimentos estão previstos para a expansão da unidade em 2026.

