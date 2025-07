Poderosa na capital do poder

BMW lança a renovada cruiser R 18 em agosto, durante evento motociclístico

Modelo chega com nova cor, além de rodas raiadas, com toque clássico e artesanal, reforçando seu estilo customizado e robusto; preço de lançamento é R$ 135.900

Publicado em 22 de julho de 2025 às 16:53 - Atualizado há 36 minutos

A cruiser R 18 foi lançada pela BMW em setembro de 2020 na Alemanha e chegou ao Brasil dois anos depois Crédito: Divulgação

A cruiser R 18 foi lançada pela BMW em setembro de 2020 na Alemanha e chegou ao Brasil dois anos depois. No “Capital Moto Week”, evento que será realizado de 24 de julho a 2 de agosto, no Parque Granja do Torto, em Brasília, um dos principais destaques do estande da BMW será a nova R 18.>

A cruiser chega com nova cor, o Preto Blacked Out, com acabamento escurecido, além de rodas raiadas, com toque clássico e artesanal, reforçando seu estilo customizado e robusto. O preço de lançamento da nova R 18 é R$ 135.900. “O ‘Capital Moto Week’ é mais que um festival, é um ponto de encontro entre cultura, liberdade e inovação. >

Por isso, escolhemos esse cenário vibrante para apresentar ao público a nova R 18, um modelo que reflete a potência, a personalidade e a engenharia de excelência da marca. Nossa presença no festival reforça o compromisso da BMW Motorrad com experiências únicas sobre duas rodas”, afirma Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil. >

A R 18 marcou a entrada da BMW Motorrad no segmento cruiser Crédito: Divulgação

A R 18 marcou a entrada da BMW Motorrad no segmento cruiser, com proposta de combinar essência e funcionalidade para proporcionar a melhor experiência de pilotagem possível. A “alma” da R 18 é um motor boxer de dois cilindros de 1.802 cc, o maior já produzido pela marca, desenvolvido especialmente para o modelo. >

>

Tanto a aparência quanto a tecnologia refletem a um legado dos tradicionais motores boxer refrigerados a ar dos modelos da BMW Motorrad desde que a marca iniciou a produção, em 1923. Com os habituais 91 cavalos a 4.750 rpm de potência e 16,1 kgfm de torque a 3 mil rpm, o motor preserva um ronco singular, característico do segmento cruiser. O câmbio é de 6 marchas.>

A cruiser da BMW mescla estilo “vintage” com aspectos (contemporâneos, sem perder de vista o design clássico e inspirado na R 5. Elementos funcionais e de estilo, como o tanque em forma de gota e a transmissão em eixo cardã, são ícones da marca, herdados do modelo lançado em 1936. De acordo com a BMW, a nova R 18 oferece design altamente favorável à customização – uma premissa surgida desde as fases iniciais do layout básico da motocicleta. >

A R 18 oferece três modos de pilotagem padrão, para poder se adaptar às preferências individuais do piloto Crédito: Divulgação

Os elementos de suspensão da R 18 adotam garfo telescópico e suporte central, permitindo ajustes dos amortecedores. Como na R 5, os tubos do garfo telescópico são envoltos em mangas de garfo. O curso da suspensão é de 120 milímetros na dianteira e 90 milímetros na traseira. >

O sistema de freios tem disco duplo na dianteira e único na traseira em conjunto com pinças fixas de quatro pistões, ambos com ABS integral. A R 18 oferece três modos de pilotagem padrão, para poder se adaptar às preferências individuais do piloto. Todas as luzes são em LED, e a moto tem sistema de partida sem chave. Há ainda controles de estabilidade e tração, Hill Start Control para facilitar as partidas em subidas e controle de velocidade de cruzeiro. >

