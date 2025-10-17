Um SUV alemão vindo do México

Volkswagen apresenta novo Taos 2026 com mudanças no design e mais recursos de segurança

SUV médio da marca ganha logo iluminado, novas cores e interior mais refinado; modelo passa a vir do México e traz nova assinatura luminosa

Nova dianteira traz faróis IQ. Light em formato de “X” e filete de LED nas versões topo de linha Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Taos chega à linha 2026 com atualizações no design, novos equipamentos de segurança e interior redesenhado. Produzido na fábrica de Puebla, no México, o SUV médio foi apresentado durante o evento Vendas Experience, voltado à rede de concessionárias da marca no Brasil.

O modelo, que recebeu nota máxima no Latin NCAP em 2021, mantém o motor 250 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm de torque. A transmissão agora é automática de oito marchas. Segundo a Volkswagen, o conjunto melhora o consumo e a aceleração, mantendo freios a disco nas quatro rodas. As rodas passam a ser de 19 polegadas na versão Highline e de 18 polegadas na Comfortline.

Design e iluminação

O Taos adota uma nova assinatura visual. É o primeiro carro da marca no país a trazer o logotipo traseiro iluminado, conectado por uma faixa de luz entre as lanternas. Os faróis IQ. Light, de série, receberam novo formato em “X” e filete de LED na dianteira nas versões mais completas. A linha de cores ganhou duas novas opções: Azul Pacífico e Cinza Glacial. Além das já conhecidas Cinza Platinum, Branco Puro, Preto Mystic e Prata Pyrit.

Logotipo iluminado e faixa de luz entre as lanternas estreiam no modelo 2026 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Interior

O interior foi atualizado com novo painel, revestimentos e iluminação interna configurável. O sistema multimídia VW Play Connect de 10,1 polegadas passa a ter tela flutuante. O ar-condicionado é digital de duas zonas, e o carregamento de celular pode ser feito por indução. O volante volta a ter botões físicos. O espaço interno segue sendo um dos diferenciais do modelo, com 498 litros de porta-malas e bom espaço para os ocupantes traseiros.

Painel redesenhado, VW Play Connect flutuante e novos acabamentos de cabine marcam o novo Taos Crédito: Volkswagen/Divulgação

Segurança e assistência

O novo Taos traz seis airbags e pacote ampliado de assistentes de condução. Entre os recursos estão o Travel Assist, o Lane Assist (manutenção de faixa), o monitoramento de ponto cego, o controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go e a frenagem autônoma de emergência com Multicollision Brake. O painel digital de 10,25 polegadas exibe as informações de condução e permite acesso aos sistemas de assistência. Pelo aplicativo Meu VW, o motorista pode monitorar o veículo e acessar funções de conectividade remotamente.

SUV médio conta com seis airbags e conectividade com o app Meu VW Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Taos 2026 deve chegar às concessionárias brasileiras nos próximos meses. A Volkswagen ainda não divulgou preços ou a data exata de início das vendas.

