Venda de carros importados cresce 29,3% no Brasil em 2025, aponta Abeifa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:57
- Atualizado há 23 minutos
De janeiro a dezembro de 2025, as vendas de automóveis e veículos comerciais leves importados somaram 133.253 unidades no Brasil, considerando as marcas associadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa). Em relação a 2024, houve um aumento de 29,3% nos emplacamentos.
Considerando também as unidades produzidas nacionalmente, o volume total chegou a 137.973 unidades, 31,7% a mais em relação ao ano anterior, quando foram emplacadas 104.729 unidades. Em dezembro, foram 18.149 emplacamentos, um aumento de 56,8% ante novembro e de 45,4% em relação a dezembro de 2024.
Os dados da entidade também mostram que, dos veículos importados ou produzidos no Brasil pelas marcas associadas, 81,8% dos emplacamentos foram da BYD, responsável por 112.902 unidades. As vendas de modelos da montadora chinesa aumentaram em 47% de 2024 para o ano passado.
O setor de eletrificados, inclusive, foi destaque entre os veículos de marcas associadas à Abeifa no ano passado. De janeiro a dezembro, foram emplacadas 129.112 unidades entre elétricos e híbridos, o que representa 45,3% do total.
A lista de marcas representadas pela entidade inclui, ainda, Volvo, Porsche, Kia, Land Rover, Suzuki, Jac, McLaren, Jaguar e Aston Martin. Dessas, além da BYD, somente a Volvo (+12,6%) e a Suzuki (+7,9%) registraram crescimento no volume total de vendas de 2024 para 2025.
Veja como foi o desempenho de cada uma no ano passado, por ordem de maior número de emplacamentos para menor:
1. BYD: 112.902 (+47,0%)
2. Volvo: 9.717 (+12,6%)
3. Porsche: 5.498 (-11,8%)
4. Kia: 4.402 (-15,8%)
5. Land Rover: 3.004 (-28,3%)
6. Suzuki: 1.406 (+7,9%)
7. JAC: 993 (-51,0%)
8. McLaren: 18 (-45,5%)
9. Jaguar: 17 (-93,2%)
10. Aston Martin: 16 (-15,8%)
De 2024 para 2025, a participação percentual das associadas da Abeifa no mercado brasileiro cresceu de 4,2% para 5,4%. Além disso, em dezembro, as 18.159 unidades emplacadas pelas dez marcas citadas acima representaram 6,8% do mercado nacional de automóveis e veículos comerciais leves, que emplacou 267.118 unidades.
Para este ano, a Abeifa espera um crescimento de 5% nas vendas de veículos das marcas associadas, com 145 mil unidades. Caso este cenário se concretize, os emplacamentos dessas marcas correspondem a 5,5% do total de 2,6 milhões de unidades que a entidade projeta para o mercado geral em 2026.
“Para 2026, teremos os desafios de absorver a equalização da alíquota do imposto de importação de veículos eletrificados, que passa a ser 35% a partir de julho, e também de oferecer produtos mais tecnológicos, porém com preços mais competitivos. Esse cenário, em princípio, pode parecer sombrio. Mas, de outra parte, as associadas à Abeifa estão otimistas por conta de vários lançamentos programados ao longo do ano”, avalia o presidente da Abeifa, Marcelo Godoy.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o