Venda de carros importados cresce 29,3% no Brasil em 2025, aponta Abeifa

Lideradas pela BYD, montadoras associadas à entidade somaram 137.973 unidades emplacadas no ano passado, com 133.253 delas sendo importadas; veja as marcas que mais cresceram

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:57 - Atualizado há 23 minutos

Importação de carros das marcas associadas à Abeifa cresceram quase 30% em 2025. Crédito: Carlos Alberto Silva

De janeiro a dezembro de 2025, as vendas de automóveis e veículos comerciais leves importados somaram 133.253 unidades no Brasil, considerando as marcas associadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa). Em relação a 2024, houve um aumento de 29,3% nos emplacamentos.

Considerando também as unidades produzidas nacionalmente, o volume total chegou a 137.973 unidades, 31,7% a mais em relação ao ano anterior, quando foram emplacadas 104.729 unidades. Em dezembro, foram 18.149 emplacamentos, um aumento de 56,8% ante novembro e de 45,4% em relação a dezembro de 2024.

Os dados da entidade também mostram que, dos veículos importados ou produzidos no Brasil pelas marcas associadas, 81,8% dos emplacamentos foram da BYD, responsável por 112.902 unidades. As vendas de modelos da montadora chinesa aumentaram em 47% de 2024 para o ano passado.

O setor de eletrificados, inclusive, foi destaque entre os veículos de marcas associadas à Abeifa no ano passado. De janeiro a dezembro, foram emplacadas 129.112 unidades entre elétricos e híbridos, o que representa 45,3% do total.

A lista de marcas representadas pela entidade inclui, ainda, Volvo, Porsche, Kia, Land Rover, Suzuki, Jac, McLaren, Jaguar e Aston Martin. Dessas, além da BYD, somente a Volvo (+12,6%) e a Suzuki (+7,9%) registraram crescimento no volume total de vendas de 2024 para 2025.

Veja como foi o desempenho de cada uma no ano passado, por ordem de maior número de emplacamentos para menor:

1. BYD: 112.902 (+47,0%)

2. Volvo: 9.717 (+12,6%)

3. Porsche: 5.498 (-11,8%)

4. Kia: 4.402 (-15,8%)

5. Land Rover: 3.004 (-28,3%)

6. Suzuki: 1.406 (+7,9%)

7. JAC: 993 (-51,0%)

8. McLaren: 18 (-45,5%)

9. Jaguar: 17 (-93,2%)

10. Aston Martin: 16 (-15,8%)

Participação no mercado e projeção para 2026

De 2024 para 2025, a participação percentual das associadas da Abeifa no mercado brasileiro cresceu de 4,2% para 5,4%. Além disso, em dezembro, as 18.159 unidades emplacadas pelas dez marcas citadas acima representaram 6,8% do mercado nacional de automóveis e veículos comerciais leves, que emplacou 267.118 unidades.

Para este ano, a Abeifa espera um crescimento de 5% nas vendas de veículos das marcas associadas, com 145 mil unidades. Caso este cenário se concretize, os emplacamentos dessas marcas correspondem a 5,5% do total de 2,6 milhões de unidades que a entidade projeta para o mercado geral em 2026.

“Para 2026, teremos os desafios de absorver a equalização da alíquota do imposto de importação de veículos eletrificados, que passa a ser 35% a partir de julho, e também de oferecer produtos mais tecnológicos, porém com preços mais competitivos. Esse cenário, em princípio, pode parecer sombrio. Mas, de outra parte, as associadas à Abeifa estão otimistas por conta de vários lançamentos programados ao longo do ano”, avalia o presidente da Abeifa, Marcelo Godoy.

