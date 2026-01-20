Crescimento

Financiamento atinge 7,3 milhões de veículos no Brasil, melhor resultado em 14 anos

Os veículos usados lideraram as operações, com 4,7 milhões de unidades ao longo do ano; já os modelos novos somaram 2,6 milhões

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:05 - Atualizado há 7 minutos

Em dezembro, foram financiadas 682 mil unidades de veículos, alta de 10,6% ante novembro e de 9,5% na comparação anual Crédito: Shutterstock

O financiamento de veículos no Brasil atingiu 7,3 milhões de unidades em 2025, o melhor resultado desde 2012, segundo estudo divulgado pela B3. O levantamento utiliza dados do Sistema Nacional de Gravames (SNG), plataforma desenvolvida em conjunto com instituições financeiras que gerencia as restrições financeiras sobre veículos oferecidos como garantia em operações de crédito em todo o país.

Os veículos usados lideraram as operações, com 4,7 milhões de unidades ao longo do ano. Já os modelos novos somaram 2,6 milhões, considerando autos leves, pesados e motocicletas.

O avanço foi puxado pelas regiões Norte e Nordeste, que cresceram 9,8% e 12,3%, respectivamente. Apesar da alta, essas regiões responderam por 7,9% e 19,5% do total financiado no período. Sul e Sudeste concentraram as maiores fatias, com 20,2% e 41,9%, nessa ordem, embora tenham registrado quedas de 1,9% e 1,2% em relação a 2024.

Em dezembro, foram financiadas 682 mil unidades de veículos, alta de 10,6% ante novembro e de 9,5% na comparação anual. O volume é o maior já registrado para o mês desde 2014. No período, as operações com modelos usados subiram 8,9%, a 369 mil, e as com novos avançaram 11,8%, a 114 mil. Por outro lado, a quantidade de pesados financiados recuou 16,2% na mesma base comparativa, a 25 mil unidades.

"Este é o terceiro ano consecutivo de crescimento nas vendas financiadas de veículos no Brasil, o que reforça a importância da concessão de crédito e a consolidação do mercado automobilístico", afirma Thiago Gaspar, superintendente de Produtos da B3.

Vendas têm crescimento tímido em 2025

Segundo dados preliminares baseados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), 2,7 milhões de veículos leves e pesados foram emplacados no ano de 2025, crescimento de 2% em relação a 2024.

Modelos usados, entretanto, cresceram. Dados divulgados pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) mostraram que 16,7 milhões de veículos trocaram de dono entre janeiro e novembro. Foram cerca de 900 mil unidades a mais que o registrado em todo o ano de 2024.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta