Kia Bongo K2500 4x4 atualiza linha com ampliação da garantia e das revisões

A Kia apresentou a linha 2025/2026 do Bongo K2500 4x4, que agora terá uma opção de dois lugares, e ampliou a garantia de três anos para quatro anos ou 100 mil quilômetros. O programa de manutenção do modelo também foi atualizado e passou a ter periodicidade a cada 15 mil quilômetros, valendo a partir das unidades ano/modelo 2025/2026.
O caminhão leve tem quatro configurações diferentes, que variam de acordo com a quantidade de lugares e a disponibilização de ar-condicionado. A versão de entrada tem lugar para duas pessoas e sem ar-condicionado, e custa a partir de R$ 174.990, enquanto a de três lugares – também com apenas ventilador – sai por R$ 177.990. As versões com ar-condicionado são as mais caras: R$ 181.990 com dois lugares e R$ 184.990 com três lugares.
A versão 4x4 do Kia Bongo K2500 foi lançada em 2023 e é voltada para o uso na logística de produção agrícola e na distribuição de encomendas. Por ser um Veículo Urbano de Carga (VUC), o modelo não conta com as restrições de circulação de caminhões maiores em grandes centros urbanos e pode ser conduzido por motoristas com a categoria B da CNH.
Ele vem equipado com um motor 2.5 turbo diesel intercooler, com injeção eletrônica Common Rail (Bosch), que entrega 130,5 cv de potência e 255 Nm de torque. O câmbio manual é de 6 marchas e a tração é 4x4 com função 4x4 reduzida.
Segundo a montadora, os benefícios da garantia e do maior período entre revisões ocorreram graças às melhorias técnicas implementadas no powertrain do veículo, que oferece sistemas com nova calibração e componentes mais duráveis. O modelo tem ainda opções de encarroçamento em baú e carroceria metálica ou de madeira, além de capacidade de carga de 1.811 quilos no chassi.
Os itens de série do Kia Bongo incluem computador de bordo com indicação do nível de ureia e controle no volante, chave com controle de abertura remota das portas, luzes de condução diurna (DRL), bancos revestidos em vinil, faróis de neblina com lâmpadas halógenas e para-brisa degradê.
Com informações da Kia.