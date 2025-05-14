Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Kia Bongo K2500 4x4 atualiza linha com ampliação da garantia e das revisões
Caminhão leve

Kia Bongo K2500 4x4 atualiza linha com ampliação da garantia e das revisões

Modelo tem capacidade para 1.811 quilos de carga e passa a oferecer garantia de quatro anos ou 100 mil quilômetros para a linha 2025/2026; preços partem de R$ 174.990
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

14 mai 2025 às 11:09

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 11:09

Kia Bongo K2500 4x4
O Kia Bongo K2500 4x4 vem equipado com um motor 2.5 turbo diesel intercooler Crédito: Kia/Divulgação
A Kia apresentou a linha 2025/2026 do Bongo K2500 4x4, que agora terá uma opção de dois lugares, e ampliou a garantia de três anos para quatro anos ou 100 mil quilômetros. O programa de manutenção do modelo também foi atualizado e passou a ter periodicidade a cada 15 mil quilômetros, valendo a partir das unidades ano/modelo 2025/2026.
O caminhão leve tem quatro configurações diferentes, que variam de acordo com a quantidade de lugares e a disponibilização de ar-condicionado. A versão de entrada tem lugar para duas pessoas e sem ar-condicionado, e custa a partir de R$ 174.990, enquanto a de três lugares – também com apenas ventilador – sai por R$ 177.990. As versões com ar-condicionado são as mais caras: R$ 181.990 com dois lugares e R$ 184.990 com três lugares.
A versão 4x4 do Kia Bongo K2500 foi lançada em 2023 e é voltada para o uso na logística de produção agrícola e na distribuição de encomendas. Por ser um Veículo Urbano de Carga (VUC), o modelo não conta com as restrições de circulação de caminhões maiores em grandes centros urbanos e pode ser conduzido por motoristas com a categoria B da CNH.
Ele vem equipado com um motor 2.5 turbo diesel intercooler, com injeção eletrônica Common Rail (Bosch), que entrega 130,5 cv de potência e 255 Nm de torque. O câmbio manual é de 6 marchas e a tração é 4x4 com função 4x4 reduzida.
Segundo a montadora, os benefícios da garantia e do maior período entre revisões ocorreram graças às melhorias técnicas implementadas no powertrain do veículo, que oferece sistemas com nova calibração e componentes mais duráveis. O modelo tem ainda opções de encarroçamento em baú e carroceria metálica ou de madeira, além de capacidade de carga de 1.811 quilos no chassi.
Kia Bongo K2500 4x4
O Kia Bongo K2500 4x4 tem capacidade para 1.811 quilos de carga Crédito: Kia/Divulgação
Os itens de série do Kia Bongo incluem computador de bordo com indicação do nível de ureia e controle no volante, chave com controle de abertura remota das portas, luzes de condução diurna (DRL), bancos revestidos em vinil, faróis de neblina com lâmpadas halógenas e para-brisa degradê.
Com informações da Kia.

Veja Também

Kia apresenta hatch, sedã e van elétricos e novo conceito de SUV da marca

BYD lança Dolphin Mini Cargo e caminhão elétrico de olho em frotas comerciais

Kia EV9 estreia no Brasil como SUV elétrico de 7 lugares e preço de carro de luxo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caminhão kia Bongo Caminhão vuc Kia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados