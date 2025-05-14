Kia Bongo K2500 4x4 atualiza linha com ampliação da garantia e das revisões

O Kia Bongo K2500 4x4 vem equipado com um motor 2.5 turbo diesel intercooler Crédito: Kia/Divulgação

A Kia apresentou a linha 2025/2026 do Bongo K2500 4x4, que agora terá uma opção de dois lugares, e ampliou a garantia de três anos para quatro anos ou 100 mil quilômetros. O programa de manutenção do modelo também foi atualizado e passou a ter periodicidade a cada 15 mil quilômetros, valendo a partir das unidades ano/modelo 2025/2026.

O caminhão leve tem quatro configurações diferentes, que variam de acordo com a quantidade de lugares e a disponibilização de ar-condicionado. A versão de entrada tem lugar para duas pessoas e sem ar-condicionado, e custa a partir de R$ 174.990, enquanto a de três lugares – também com apenas ventilador – sai por R$ 177.990. As versões com ar-condicionado são as mais caras: R$ 181.990 com dois lugares e R$ 184.990 com três lugares.

A versão 4x4 do Kia Bongo K2500 foi lançada em 2023 e é voltada para o uso na logística de produção agrícola e na distribuição de encomendas. Por ser um Veículo Urbano de Carga (VUC), o modelo não conta com as restrições de circulação de caminhões maiores em grandes centros urbanos e pode ser conduzido por motoristas com a categoria B da CNH.

Ele vem equipado com um motor 2.5 turbo diesel intercooler, com injeção eletrônica Common Rail (Bosch), que entrega 130,5 cv de potência e 255 Nm de torque. O câmbio manual é de 6 marchas e a tração é 4x4 com função 4x4 reduzida.

Segundo a montadora, os benefícios da garantia e do maior período entre revisões ocorreram graças às melhorias técnicas implementadas no powertrain do veículo, que oferece sistemas com nova calibração e componentes mais duráveis. O modelo tem ainda opções de encarroçamento em baú e carroceria metálica ou de madeira, além de capacidade de carga de 1.811 quilos no chassi.

O Kia Bongo K2500 4x4 tem capacidade para 1.811 quilos de carga Crédito: Kia/Divulgação

Os itens de série do Kia Bongo incluem computador de bordo com indicação do nível de ureia e controle no volante, chave com controle de abertura remota das portas, luzes de condução diurna (DRL), bancos revestidos em vinil, faróis de neblina com lâmpadas halógenas e para-brisa degradê.