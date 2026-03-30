Home
>
Motor
>
MG4 Urban é confirmado no Brasil para 2026 e vai brigar com BYD Dolphin

MG4 Urban é confirmado no Brasil para 2026 e vai brigar com BYD Dolphin

Montadora britânica confirmou a chegada do hatch elétrico para os próximos meses, com duas opções de bateria e uma proposta tecnológica, voltada para os grandes centros urbanos; preço e detalhes técnicos ainda não foram divulgados

Gabriel Mazim

[email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:00

 - Atualizado em 3 horas

Lançamento MG Motors
A MG Motors confirmou que vai lançar a versão Urban do MG4 no Brasil nos próximos meses.  Crédito: MG Motor/Divulgação

A MG Motor confirmou que vai trazer o MG4 Urban para o Brasil nos próximos meses, como parte da estratégia de expansão da marca no país. O hatch elétrico da marca britânica chegará para disputar espaço com modelos como o BYD Dolphin e o Geely EX2.

Recomendado para você

Montadora britânica confirmou a chegada do hatch elétrico para os próximos meses, com duas opções de bateria e uma proposta tecnológica, voltada para os grandes centros urbanos; preço e detalhes técnicos ainda não foram divulgados

MG4 Urban é confirmado no Brasil para 2026 e vai brigar com BYD Dolphin

Segmento foi destaque entre os veículos mais emplacados de 2025 no Brasil e tem diversos lançamentos previstos para 2026; modelos listados têm preços abaixo de R$ 120 mil

Confira os 10 SUVs compactos mais baratos do Brasil em 2026 (por enquanto)

Levantamento da Trillia aponta alta de 3,3% no acumulado do ano e estabilidade no crédito veicular

Financiamentos de carros usados no Brasil lideram mercado de crédito em 2026

O motor elétrico de 163 cv e 25,5 kgfm de torque poderá ser associado a duas opções de bateria, uma de 43 kWh e outra de 54 kWh. Segundo o ciclo de medição WLTP, a autonomia do modelo varia de 323 km a 415 km, a depender da bateria. Em comparação, os possíveis concorrentes do modelo, Dolphin e EX2, podem percorrer até 291 km e 298 km com uma carga, respectivamente, segundo a medição do Inmetro. No entanto, o órgão brasileiro ainda não divulgou os dados oficiais do MG4 Urban.

Os preços ainda não foram confirmados pela marca, mas a expectativa é que esta seja uma versão mais acessível e, portanto, com lista de itens mais enxuta do MG4, que já está no mercado brasileiro.

“A chegada do MG4 Urban vai revolucionar um novo momento e marcar um novo posicionamento da história da MG Motor no Brasil. Além de complementar nosso portfólio, ele irá contribuir com nosso propósito de facilitar a experiência e o acesso do brasileiro à inovação e tecnologia de ponta”, comenta Thiago Marques, head de Marketing e Produto da MG Motor Brasil.

Segundo a montadora, o modelo terá linhas contemporâneas e uma cabine altamente tecnológica e com amplo espaço interno, além de ter sido desenvolvido para os grandes centros urbanos.

Atualmente, o portfólio da MG Motor no Brasil inclui os modelos MG4, MGS5 e MG Cyberster – um hatch, um SUV e um superesportivo, respectivamente. Todos são 100% elétricos.

*Com informações da MG Motor.

LEIA MAIS EM MOTOR

Estações de recarga de carros elétricos agora têm direito a incentivos do Mover

Chinesa Jetour promete estudos para a produção local em sua estreia no Brasil

GS3 é primeiro modelo a combustão da GAC e tem preços partindo de R$ 129.990

BYD avalia ingressar na Fórmula 1 para expandir marca no mundo, diz site

Carros eletrificados dominam 95% dos emplacamentos de 'importados' em fevereiro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

MG 4 MG Motor Carro Elétrico Hatch

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais