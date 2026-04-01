Linha 2026 da Ram 2500 e 3500 traz novas cores e mais capacidade de carga; veja o que mudou

Ram 2500 e 3500 2026 desembarcam em abril com nova paleta de cores e preços a partir de R$ 559.990. Crédito: Stellantis/Divulgação

A Ram confirmou o lançamento das grandonas 2500 e 3500 com novas atualizações, inckuindo novas cores e maior capacidade de carga. As novas cores que estreiam na linha 2026 da picape grande, Azul Forged (metálica) e Prata Zenith (metálica), serão adicionadas à gama disponível, que atualmente tem as seguintes tonalidades: Granito Crystal (metálica), Preto Diamond (perolizada) e Branco Bright (sólida). Os preços partem de R$ 559.990 para a Ram 2500 e R$ 619.990 na 3500. A picape chega em abril às concessionárias.

A mudança mais brusca ficou por conta do modelo 2500, que ganhou 280 kg a mais de capacidade de carga. A picape agora leva 1.287 kg na caçamba. Em números de reboque, os modelos se mantêm, 8.948 kg na 2500 e 9.079 kg na 3500. Vale destacar que as duas lideram como maiores capacidades de reboque entre todas as picapes no mercado brasileiro.

O motor é o mesmo, só que mais potente

Ram 3500 2026 parte de R$ 619.990 e tem capacidade de reboque de até 9.079 kg. Crédito: Stellantis/Divulgação

No coração desses monstros, as duas picapes desde 2025 contam com uma versão atualizada do motor 6.7 Cummins turbodiesel de seis cilindros em linha. Ele entrega 436 cv e 149 kgfm de torque, tornando-as duas das picapes mais potentes à venda no país.

Segundo a marca, o coletor de admissão e o turbocompressor foram renovados, como também o bloco e o cabeçote foram redesenhados. As válvulas de admissão do modelo 2026 são maiores e o propulsor possui maior capacidade de atuar com a pressão do combustível mais alta.

O conjunto é acompanhado por um câmbio automático de oito marchas Torqueflite HD fornecido pela ZF. A tração continua sendo a 4x4 reduzida e acionamento eletrônico. O tanque de combustível tem capacidade para 117 litros de diesel, além do reservatório de Arla, isso tudo porque a picape “bebe bem”, chegando a um consumo de 6 km/l na cidade e 8 km/l na estrada.

Medidas

Ram 2500 mantém capacidade de reboque de 8.948 kg mesmo após aumento na carga útil. Crédito: Stellantis/Divulgação

A Ram é conhecida pela robustez, e os números se mantiveram em 2026. São cerca de 6 metros de comprimento, 2,12 m de largura, 2,03 m de altura e entre-eixos de 3,78 m. A altura mínima do solo é de 21,6 cm. E ângulos de entrada e de saída são: 22,5 graus e 25,9 graus, respectivamente.

Interior

Central multimídia de 12 polegadas na vertical e painel digital de 12,3 equipam a linha 2026. Crédito: Stellantis/Divulgação

A picape aposta no luxo e detalhes no interior, se destacam a central multimídia com tela de 12 polegadas na vertical, que é a maior entre as picapes no Brasil, além de contar com conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além disso, a tecnologia se estende ao painel, com quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, luzes ambiente, câmeras com visão 360 graus, console central com dois carregadores de celular por indução. No conforto, a Ram conta com bancos dianteiros aquecidos e ventilados, ajuste elétrico de vias, ar-condicionado digital de duas zonas.

Nos ajustes elétricos, os pedais de acelerador e freio podem se aproximar ou afastar. Além dos diversos itens de segurança, assistente de manobras evasivas, assistente de tráfego traseiro cruzado, sensor crepuscular, assistente de manutenção de faixa e piloto automático adaptativo.

Versão Limited Longhorn traz acabamento em couro e madeira e sistema de som Harman/Kardon de 750W. Crédito: Stellantis/Divulgação

A 3500 adiciona ainda sistema de som Harman/Kardon com 16 alto-falantes e subwoofer de 10’’ e 750W, bancos traseiros laterais com aquecimento, multimídia maior com 14,5 polegadas, diferencial traseiro antideslizante, controle de ré do trailer, entre outros.

Preços e concorrência

Apesar de serem apontadas como rival da Ford F-150 e da Chevrolet Silverado, os modelos grandes da Ram operam em um nível solitário, por serem as únicas picapes full size L6 a diesel no país, além da maior capacidade de carga. Dentro do segmento nacional de picapes grandes, os modelos 2500 e 3500 são líderes com folga. Ao longo de 2025, a dupla emplacou no Brasil 1.674 unidades. Para efeito de comparação, a Ford F-150 vendeu no mesmo ano 1.208 unidades, enquanto a Chevrolet Silverado alcançou 956 exemplares entregues.

Ficha técnica

Ram 2500 Laramie

Preço: R$ 559.990

Motor: 6.7 turbodiesel Cummins, 6 cilindros em linha (L6)

Potência: 436 cv

Torque: 149 kgfm

Câmbio: automático de 8 marchas (Torqueflite HD)

Tração: 4x4 com reduzida

Combustível: diesel + Arla 32

Capacidade de carga: 1.287 kg

Capacidade de reboque: 8.948 kg

Tanque: 117 litros

Dimensões: 6.066 mm (C), 2.120 mm (L), 2.039 mm (A), 3.785 mm (entre-eixos)

Suspensão: eixo rígido com molas helicoidais (dianteira) e feixe de molas (traseira)

Freios: discos ventilados

Equipamentos: multimídia 12” vertical com Android Auto e Apple CarPlay, painel digital 12,3”, bancos dianteiros aquecidos e ventilados com ajuste elétrico, ar-condicionado digital dual zone, câmera 360°, carregador por indução duplo

Segurança: piloto automático adaptativo, assistente de faixa, alerta de tráfego cruzado, frenagem assistida e assistente de manobra evasiva.

Ram 3500 Laramie Night Edition

Preço: R$ 619.990

Motor: 6.7 turbodiesel Cummins, 6 cilindros em linha (L6)

Potência: 436 cv

Torque: 149 kgfm

Câmbio: automático de 8 marchas

Tração: 4x4 com reduzida

Combustível: diesel

Capacidade de carga: até ~1.599 kg

Capacidade de reboque: 9.079 kg

Tanque: 117 litros

Dimensões: 6.066 mm (C), 2.120 mm (L), 2.039 mm (A), 3.785 mm (entre-eixos)

Suspensão: eixo rígido com molas helicoidais (dianteira) e feixe de molas (traseira)

Equipamentos: mesmos da 2500 + visual escurecido (Night Edition), pacote completo de assistências, câmeras 360°, multimídia avançada

Segurança: inclui controle de reboque, assistentes de condução e pacote ADAS completo