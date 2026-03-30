SUV híbrido

Geely EX5 EM-i: rival de BYD Song e Haval H6 desembarca no Brasil e será lançado em breve

Versão híbrida plug-in do SUV tem autonomia combinada de até 1.420 km e deve ser lançado em breve, com produção nacional confirmada para o segundo semestre deste ano; preço ainda não foi divulgado

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:59 - Atualizado há uma hora

Versão híbrida do EX5 está sendo importado para o Brasil, mas terá produção nacional a partir do segundo semestre de 2026. Crédito: Rodolfo Buhrer

O Brasil recebeu o primeiro lote do Geely EX5 EM-i, versão híbrida plug-in do SUV que será lançada no país em breve, provavelmente ainda na primeira metade do ano. Inicialmente, o modelo virá somente por exportação, mas já teve produção local confirmada para o segundo semestre de 2026, no Complexo Industrial Ayrton Senna, no Paraná.

Apresentado durante o Salão do Automóvel de São Paulo, o EX5 híbrido chega com um motor 1.5 aspirado a gasolina de 111 cv e um motor elétrico, que juntos entregam 217 cv de potência e 26,7 kgfm de torque.

O SUV conta com duas opções de baterias, 8,5 kWh ou 19,1 kWh, e pode rodar até 55 km ou 120 km no modo elétrico, segundo o ciclo CLTP. A autonomia combinada oficial, no padrão de testagem chinês, é de até 1.420 km.

Em relação à versão elétrica, o design do EX5 EM-i é levemente diferente, com um desenho exclusivo na dianteira e novas lanternas na parte de trás. A cabine é praticamente igual à do EX5 100% elétrico, com quadro de instrumentos de 10,2”, central multimídia de 14,6”, head-up display, sistema de câmeras 360º e pacote ADAS nível 2. Os bancos têm ajuste elétrico, aquecimento, ventilação e massagem.

As dimensões da configuração híbrida do SUV também são parecidas com a da elétrica, exceto pelo comprimento, que é 13 cm maior. Com isso, a novidade tem 4,74 m de comprimento, 2,75 m de entre-eixos, 1,90 de largura e 1,68 m de altura.

No mercado brasileiro, a expectativa é que o EX5 EM-i seja rival de outros SUV híbridos plug-in, como BYD Song e Haval H6, por exemplo. O modelo faz parte do ciclo de investimentos anunciado pela Geely, em parceria com a Renault, que totaliza R$ 3,8 bilhões. Além dele, a expectativa é que outros três carros da marca sejam produzidos no país até o final de 2027.

No site oficial da montadora, já foram informadas as cores que estão disponíveis para o modelo: Verde Jungle, Prata Mist, Preto Carbon, Branco Storm e Cinza Volcanic.

A primeira aparição ao público do carro deve acontecer durante o reality show Big Brother Brasil 2026, que é patrocinado pela marca. O número de unidades que chegaram ao porto de Paranaguá, no Paraná, ainda não foi divulgado, assim como o preço da novidade.

*Com informações da Geely.

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