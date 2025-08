Autonomia de 413 km

SUV 100% elétrico Geely EX5 chega ao Brasil com foco em tecnologia e design futurista

Com duas versões e preço a partir de R$ 205.800, o EX5 promete alta conectividade e tempo de recarga de 30% a 80% em 20 minutos

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 17:15 - Atualizado há uma hora

Os faróis de LED do modelo são ligeiramente curvados para cima, e o perfil é esculpido por vincos na parte inferior das portas, com rodas de até 19 polegadas Crédito: Rodolfo Buhrer

A Geely acaba de marcar sua entrada no mercado brasileiro de veículos 100% elétricos com o lançamento do EX5. O SUV é o primeiro modelo global da marca a chegar ao Brasil e se posiciona como um componente central na estratégia de veículos de nova energia (NEV) da montadora. >

O lançamento, que já contou com pré-venda e exposição em shoppings pelo país, marca a consolidação das operações da Geely Auto no Brasil, com a inauguração das primeiras concessionárias em agosto. >

O Geely EX5 é construído sobre a arquitetura GEA (Global Intelligent Electric Architecture), uma plataforma elétrica global que integra inteligência artificial e sistemas eletrônicos a uma estrutura reforçada para a bateria.>

Design

Geely EX5 - Externo 1 de 5

As linhas externas buscam inspiração na porcelana chinesa, com uma frente que remete a um tigre, exibindo um visual curvo e ranhuras no para-choque. Os faróis de LED são ligeiramente curvados para cima, e o perfil é esculpido por vincos na parte inferior das portas, com rodas de até 19 polegadas. >

A traseira conta com spoiler integrado e lanternas inteiriças compostas por 274 LEDs. Elementos como a grade ativa e as maçanetas embutidas contribuem para um coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,269.>

Espaço interno

Com 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos, o Geely EX5 apresenta um espaço interno que, segundo a montadora, se aproxima do segmento D de SUVs, com uma taxa de aproveitamento da cabine de 67,2%. >

O porta-malas oferece 461 litros e pode chegar a 1.877 litros com o rebatimento dos bancos traseiros. Na versão Max, a tampa traseira tem acionamento elétrico e oferece cinco níveis de ajuste de abertura.>

Os bancos dianteiros podem ser totalmente reclinados na versão Max, criando uma superfície para descanso Crédito: Rodolfo Buhrer

Os bancos dianteiros são construídos em cinco camadas, sendo uma delas, a "Zero Sensation", com função relaxante. O banco do motorista tem regulagem elétrica de série. A versão Max adiciona ajustes elétricos para o banco do passageiro (com apoio de perna), e funções de memória, ventilação e massagem para ambos os bancos dianteiros, com seis modos de massagem. Os bancos dianteiros podem ser totalmente reclinados na versão Max, criando uma superfície para descanso. O banco traseiro reclina até 35 graus.>

O interior oferece diversos porta-objetos: até cinco garrafas nas portas dianteiras e três nas traseiras. Há um compartimento de 10,8 litros abaixo do console, um de 3,2 litros embutido no console traseiro e uma gaveta exclusiva de 14 litros para os passageiros traseiros. A iluminação interna, disponível na versão Max, oferece 256 opções de cores. A versão Max também conta com teto-solar panorâmico de 1,18 m², com abertura em 11 estágios.>

Motorização

O Geely EX5 possui um powertrain elétrico 11 em 1, com um motor que entrega 218 cv de potência e 320 Nm de torque. O propulsor pesa 79,8 kg e ocupa 0,079 m³. A eficiência energética do sistema chega a 90%. Em termos de desempenho, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em até 6,9 segundos na versão Pro, com velocidade máxima de 180 km/h. Há três modos de condução: Eco, Normal e Sport. >

O modelo acelera de 0 a 100 km/h em até 6,9 segundos na versão Pro, com velocidade máxima de 180 km/h Crédito: Rodolfo Buhrer

A bateria Short Blade Geely de Lítio Fosfato Ferro (LFP) tem capacidade de 60,22 kWh. De acordo com a certificação do Inmetro, a autonomia do Geely EX5 pode atingir até 413 km. O sistema conta com quatro níveis de regeneração de energia, com eficiência regenerativa de 94,18%.>

Em postos de carregamento de corrente contínua (DC) com 100 kW, o tempo de recarga de 30% a 80% é de 20 minutos. Em carregadores de corrente alternada (AC) tipo Wallbox de 11 kW, o carregamento de 10% a 100% leva 6 horas. A vida útil do conjunto de baterias pode alcançar 1 milhão de km. >

A bateria é integrada à plataforma, o que contribui para a proteção em caso de impactos e permite um centro de gravidade mais baixo para o veículo. O Geely EX5 também pode funcionar como um gerador portátil de eletricidade, tanto para dispositivos (V2L) com capacidade de 3,3 kW, quanto para outros veículos (V2V) com 6 kW.>

Tecnologia e segurança

O interior do Geely EX5, com a tela principal de 15,4 polegadas e o painel digital Crédito: Geely/Divulgação

O quadro de instrumentos digital tem 10,2 polegadas e é complementado pela central multimídia Flyme Auto de 15,4 polegadas. A tela é de alta definição com tecnologia INCELL e oferece conexão com Apple CarPlay e 4G a bordo, além de um navegador GPS nativo. >

A versão Max inclui um head-up display (HUD) de 13,8 polegadas. O carregador de smartphone sem fio de 15 watts de potência possui aviso de esquecimento do aparelho.>

A interação com o veículo é possível através da assistente de voz inteligente, ativada pelo comando "Olá, Geely!", que compreende até 200 comandos em 10 idiomas. O aplicativo permite controle e planejamento remoto do veículo, monitoramento de status e rastreamento online. As atualizações podem ser realizadas via sistema "Over-The-Air (OTA)".>

O banco traseiro do EX5 reclina até 35 graus Crédito: Rodolfo Buhrer

Na versão Geely EX5 Max, o sistema de som Flyme Sound conta com 16 alto-falantes de alta qualidade, incluindo cinco de médio alcance, quatro tweeters, quatro woofers e dois no encosto de cabeça do motorista, totalizando 1.000 watts de potência e subwoofer independente, com quatro modalidades de uso e quatro palcos sonoros configuráveis.>

O Geely EX5 incorpora seis pilares de segurança: ativa, passiva, para pedestres, para a saúde, cibernética e para a bateria. Na versão Max, os sistemas avançados de auxílio ao motorista (ADAS) incluem: frenagem automática de emergência (AEB), controle de cruzeiro adaptativo (ACC), controle inteligente de cruzeiro (ICC), sistema de alerta de colisão frontal (CMSF), sistema de alerta de colisão traseira (CMSR) e alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA).>

Além disso, conta com frenagem de tráfego cruzado traseiro (RCTB), assistente de reconhecimento de placas de trânsito (TSI), assistente de permanência em faixa (LKA), assistente de emergência de permanência em faixa (ELKA), assistente de ponto cego (BSD), assistente de mudança de faixa (LCA) e aviso de segurança para a abertura das portas (DOW).>

O porta-malas oferece 461 litros e pode chegar a 1.877 litros com o rebatimento dos bancos traseiros Crédito: Rodolfo Buhrer

O sistema de Visão 360 graus é de série em ambas as configurações. Os faróis de LED oferecem iluminação de 177 metros de distância e 23 metros de largura de raio. O Geely EX5 Max possui controle inteligente do facho, adaptando a luz alta em relação a outros veículos.>

A segurança passiva conta com seis airbags (frontais, laterais dianteiros e de cortina) e uma estrutura composta por 80% de aços de alta resistência. O veículo alcançou cinco estrelas nos testes de segurança do Euro NCAP. O equilíbrio dinâmico do Geely EX5, com distribuição de peso de 50/50 entre os eixos e baixo centro de gravidade, permite boa performance no teste do alce, realizando a manobra a 78 km/h.>

Versões e preços

O Geely EX5 será comercializado em duas versões no Brasil:>

Vista lateral do Geely EX5, destacando as linhas aerodinâmicas e as rodas de liga leve Crédito: Rodolfo Buhrer

Geely EX5 Pro - R$ 205.800>

Faróis full LED

Barras de teto com 50 kg de capacidade

Sensor de chuva

Rodas de liga leve aro 18

Retrovisores externos aquecidos

Volante com ajuste de altura e profundidade

Vidros elétricos com função um-toque

Bancos dianteiros com ventilação

Banco do motorista com ajuste elétrico de seis posições e função entrada e saída

Bancos traseiros com inclinação ajustável em dois níveis

Ar-condicionado automático com acionamento remoto e saídas de ar traseiras

Partida sem chave

Multimídia Flyme Auto de 15,4”

Painel digital LCD de 10,2”

Conectividade Wi-fi e 4G

Sistema de som com seis alto-falantes

Sensores de estacionamento traseiros

Visão 360 graus

Assistente de velocidade de descida

Seis airbags

Controles de tração e de estabilidade >

Geely EX5 Max - R$ 225.800>

Adiciona aos itens do PRO:

Farol alto com controle inteligente

Teto solar panorâmico com persiana elétrica

Rodas aro 19

Bancos dianteiros com ventilação, memória e ajuste de entrada e saída

Ajustes elétricos para o banco do carona com quatro posições e apoio de pé

Espelho retrovisor interno eletrocrômico

13 sistemas de auxílio ao condutor (ADAS)

Heads-up Display

Sistema de som Flyme Sound com 16 alto-falantes

Sensores de estacionamento dianteiros >

Nota do Editor 01/08/2025 - 17:13hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Geely Auto e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

