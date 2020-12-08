ES tem alertas para temporais, ventania e granizo até quarta-feira (09)

Praticamente todo o Espírito Santo está em alerta para temporais e acumulado de chuva até a manhã desta quarta (09) Crédito: Reprodução/Inpe

granizo e vendaval. A terça-feira (08) começou com dois alertas climáticos emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Um para alguns municípios da região Sul do Espírito Santo e outro que compreende quase todo o território capixaba. De acordo com o Inpe, no primeiro, podem ocorrer tempestades, chuvas intensas, sendo ainda acompanhadas por queda de

Na área destacada, que engloba 12 municípios do Sul capixaba, ocorrerão pancadas de chuva de moderada a forte intensidade até às 23h59 desta terça-feira (8). A chuva poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo.

As cidades que podem sofrer com os fenômenos são Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado.

AVANÇO

No segundo alerta, o Inpe afirma que, ainda nesta terça (08), as chuvas podem avançar para praticamente todo o Estado, podendo causar grande acumulado, situação em que o volume de precipitação é muito elevado em um curto período. Este segundo aviso tem validade até a manhã desta quarta (09).

Apenas quatro municípios do Espírito Santo não estão compreendidos neste alerta. O risco de chuva também é válido para boa parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte.

Na área destacada, explica o Inpe, ocorrerão pancadas de chuva de moderada a forte intensidade intercaladas com períodos de melhoria entre esta terça (8) e quarta-feira (9). A manutenção da condição de chuva ao longo do período poderá acarretar acumulados e oferecer transtornos à população.

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