Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aviso meteorológico

ES tem alertas para temporais, ventania e granizo até quarta-feira (09)

Para esta terça (08), o Inpe alerta para a possibilidade de muita chuva, podendo ser acompanhada por outros fenômenos para o Sul capixaba. Até quarta (9) esses temporais podem avançar para praticamente todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 12:26

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:26

Tempo
Praticamente todo o Espírito Santo está em alerta para temporais e acumulado de chuva até a manhã desta quarta (09) Crédito: Reprodução/Inpe
A terça-feira (08) começou com dois alertas climáticos emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Um para alguns municípios da região Sul do Espírito Santo e outro que compreende quase todo o território capixaba. De acordo com o Inpe, no primeiro, podem ocorrer tempestades, chuvas intensas, sendo ainda acompanhadas por queda de granizo e vendaval.
Na área destacada, que engloba 12 municípios do Sul capixaba, ocorrerão pancadas de chuva de moderada a forte intensidade até às 23h59 desta terça-feira (8). A chuva poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo.

Veja Também

Moradora registra chuva de granizo em Aracê, Domingos Martins

Calorão: Vitória e Vila Velha registram 43ºC de sensação térmica

Saiba até quando vai durar o calorão no Espírito Santo

As cidades que podem sofrer com os fenômenos são Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado.

AVANÇO

No segundo alerta, o Inpe afirma que, ainda nesta terça (08), as chuvas podem avançar para praticamente todo o Estado, podendo causar grande acumulado, situação em que o volume de precipitação é muito elevado em um curto período. Este segundo aviso tem validade até a manhã desta quarta (09).
Apenas quatro municípios do Espírito Santo não estão compreendidos neste alerta. O risco de chuva também é válido para boa parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte.
Na área destacada, explica o Inpe, ocorrerão pancadas de chuva de moderada a forte intensidade intercaladas com períodos de melhoria entre esta terça (8) e quarta-feira (9). A manutenção da condição de chuva ao longo do período poderá acarretar acumulados e oferecer transtornos à população.

CONFIRA AS CIDADES EM ALERTA NO ES

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivácqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Cruz
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados