Calorão: Vitória e Vila Velha registram 43ºC de sensação térmica

Não dá para negar que o capixaba está acostumado com o calor mesmo quando não é verão, mas precisa ser tão forte? Na tarde desta terça-feira (17), a sensação térmica chegou aos 43ºC nas cidades de Vitória e Vila Velha. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Calorão Vitória e Vila Velha registram 43°C de sensação térmica
Apesar das temperaturas registradas nos termômetros não terem sido as mais altas do ano, a alta umidade relativa do ar na Região Metropolitana colaborou para esse cenário. No município canela-verde, por exemplo, ela chegou aos 71%, atrelada a nada menos que 33ºC.
"A sensação térmica representa o desconforto que o nosso corpo percebe. Quando se tem uma umidade alta, você transpira, mas esse suor não seca e o calor não diminui"
Ou seja, é como se os capixabas tivessem passado por uma sessão de sauna em plena tarde de dia útil, respeitadas as devidas proporções, é claro. Na Capital, a temperatura máxima foi de 35,4ºC e a umidade relativa ficou em 57%. No interior do Estado, Marilândia atingiu 41ºC de sensação térmica.
Também chamada de índice de calor, ela leva em conta a temperatura e a umidade relativa do ar em cenários quentes. "Já quando é frio, o vento é que prevalece como fator determinante para a sensação térmica, em detrimento da umidade", explicou a meteorologista Marilene Leal.