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Calorão: Vitória e Vila Velha registram 43ºC de sensação térmica

Combinação de altas temperaturas com altas umidades fez com que os capixabas suassem a camisa  literalmente  na tarde desta terça-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:51

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:51

Data: 04/11/2019 - ES - Vitória - Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Altas temperaturas foram registradas em Vitória na tarde desta terça-feira (17) Crédito: Fernando Madeira
Não dá para negar que o capixaba está acostumado com o calor mesmo quando não é verão, mas precisa ser tão forte? Na tarde desta terça-feira (17), a sensação térmica chegou aos 43ºC nas cidades de Vitória e Vila Velha. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Calorão Vitória e Vila Velha registram 43°C de sensação térmica
Apesar das temperaturas registradas nos termômetros não terem sido as mais altas do ano, a alta umidade relativa do ar na Região Metropolitana colaborou para esse cenário. No município canela-verde, por exemplo, ela chegou aos 71%, atrelada a nada menos que 33ºC.
"A sensação térmica representa o desconforto que o nosso corpo percebe. Quando se tem uma umidade alta, você transpira, mas esse suor não seca e o calor não diminui"
Marlene Leal - Meteorologista do Inmet
Ou seja, é como se os capixabas tivessem passado por uma sessão de sauna em plena tarde de dia útil, respeitadas as devidas proporções, é claro. Na Capital, a temperatura máxima foi de 35,4ºC e a umidade relativa ficou em 57%. No interior do Estado, Marilândia atingiu 41ºC de sensação térmica.
Também chamada de índice de calor, ela leva em conta a temperatura e a umidade relativa do ar em cenários quentes. "Já quando é frio, o vento é que prevalece como fator determinante para a sensação térmica, em detrimento da umidade", explicou a meteorologista Marilene Leal.

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