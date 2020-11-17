Calorão: Vitória e Vila Velha registram 43ºC de sensação térmica

"A sensação térmica representa o desconforto que o nosso corpo percebe. Quando se tem uma umidade alta, você transpira, mas esse suor não seca e o calor não diminui"

Também chamada de índice de calor, ela leva em conta a temperatura e a umidade relativa do ar em cenários quentes. "Já quando é frio, o vento é que prevalece como fator determinante para a sensação térmica, em detrimento da umidade", explicou a meteorologista Marilene Leal.