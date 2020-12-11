Acidente entre carreta e ônibus causa congestionamento na BR 101 em Linhares

Linhares: Acidente entre ônibus e carreta Crédito: Eduardo Dias

Um ônibus do transporte coletivo municipal e uma carreta se envolveram em um acidente na manhã desta sexta-feira (11), em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A carreta colidiu na traseira do coletivo. Dois passageiros do ônibus foram levados para o hospital. O acidente foi por volta de 6h45, no quilômetro 145 da BR 101, perto do bairro Movelar. O ônibus seguia para o bairro Santa Cruz.

Na batida, a parte traseira do ônibus afundou e o vidro que protege os passageiros se quebrou na hora. A frente da carreta também ficou danificada.

Carreta também ficou danificada Crédito: Eduardo Dias

A carreta derramou óleo na pista e funcionários da Eco101, empresa responsável pela administração da rodovia, jogaram serragem na pista. O acidente deixou a pista lateral da BR 101 parcialmente interditada, causando congestionamento.