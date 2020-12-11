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Batida

Acidente entre carreta e ônibus causa congestionamento na BR 101 em Linhares

Dois passageiros do ônibus foram levados para o hospital. A colisão deixou a pista lateral da rodovia parcialmente interditada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 10:50

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 10:50

Linhares: Acidente entre ônibus e carreta
Linhares: Acidente entre ônibus e carreta Crédito: Eduardo Dias
Um ônibus do transporte coletivo municipal e uma carreta se envolveram em um acidente na manhã desta sexta-feira (11), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A carreta colidiu na traseira do coletivo. Dois passageiros do ônibus foram levados para o hospital. O acidente foi por volta de 6h45, no quilômetro 145 da BR 101, perto do bairro Movelar. O ônibus seguia para o bairro Santa Cruz.
Na batida, a parte traseira do ônibus afundou e o vidro que protege os passageiros se quebrou na hora. A frente da carreta também ficou danificada.
Linhares: Acidente entre ônibus e carreta
Carreta também ficou danificada  Crédito: Eduardo Dias
A carreta derramou óleo na pista e funcionários da Eco101, empresa responsável pela administração da rodovia, jogaram serragem na pista. O acidente deixou a pista lateral da BR 101 parcialmente interditada, causando congestionamento.
Procurada, a Viação Joana Darc confirmou que dois passageiros foram levados ao hospital para acompanhamento, mas não tiveram ferimentos. Segundo a empresa, a medida foi uma precaução, já que o impacto da partida foi forte.

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