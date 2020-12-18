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Bairro Morrinhos

Acidente entre ônibus do Transcol e carro deixa motorista ferido, em Cariacica

No momento do acidente, dez pessoas estavam no coletivo, mas apenas o condutor do carro ficou ferido; o motorista do ônibus afirmou que o carro teria invadido a contramão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 00:19

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 00:19

Ônibus e carro colidiram no bairro Morrinhos, em Cariacica
Ônibus e carro colidiram no bairro Morrinhos, em Cariacica Crédito: Leandro Tedesco
Um ônibus do Transcol e um carro bateram de frente, na Rua João Rodrigues Filho, no bairro Morrinho, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (17). O motorista do carro ficou ferido e foi levado para um hospital. O motorista do ônibus afirmou que o carro teria invadido a contramão, o que gerou a batida.
No momento do acidente, dez passageiros estavam no coletivo, mas nenhum ficou ferido. O coletivo é da linha 703 e fazia o trajeto Bairro Porto Belo, em Cariacica, com destino ao Terminal de Itacibá, no mesmo município.

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