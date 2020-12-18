Acidente entre ônibus do Transcol e carro deixa motorista ferido, em Cariacica

Um ônibus do Transcol e um carro bateram de frente, na Rua João Rodrigues Filho, no bairro Morrinho, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (17). O motorista do carro ficou ferido e foi levado para um hospital. O motorista do ônibus afirmou que o carro teria invadido a contramão, o que gerou a batida.
No momento do acidente, dez passageiros estavam no coletivo, mas nenhum ficou ferido. O coletivo é da linha 703 e fazia o trajeto Bairro Porto Belo, em Cariacica, com destino ao Terminal de Itacibá, no mesmo município.