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BR 262

Acidente entre carro e caminhão deixa pessoa ferida em Venda Nova

Batida aconteceu no quilômetro 106 da BR 262; vítima teve apenas ferimentos leves e foi socorrida por uma ambulância do Samu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 21:46

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 21:46

Imagem de um caro amassado com a ambulância do Samu atrás
Acidente envolveu carro e caminhão e uma pessoa ficou ferida Crédito: Leitor de A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na altura do quilômetro 106 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, deixou uma pessoa ferida no início da noite desta quinta-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado às 17h50, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu, mas teve apenas ferimentos leves.
A dinâmica do acidente não foi confirmada pela PRF, mas a pista não precisou ser interditada no local. Ainda segundo a polícia, uma equipe esteve no local realizando o atendimento aos envolvidos e a sinalização da rodovia.

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