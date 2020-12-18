Acidente entre carro e caminhão deixa pessoa ferida em Venda Nova

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão na altura do quilômetro 106 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, deixou uma pessoa ferida no início da noite desta quinta-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado às 17h50, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu, mas teve apenas ferimentos leves.
A dinâmica do acidente não foi confirmada pela PRF, mas a pista não precisou ser interditada no local. Ainda segundo a polícia, uma equipe esteve no local realizando o atendimento aos envolvidos e a sinalização da rodovia.