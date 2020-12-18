Motorista embriagado bate caminhão em poste e tomba em Cariacica

Um caminhão bateu em um poste e tombou em Itacibá, Cariacica, por volta das 5h30 desta sexta-feira (18). O motorista, Geovani Peterle, fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. As informações são da TV Gazeta.
O veículo saiu com a carga de Cachoeiro de Itapemirim e estava carregado com telhas. O condutor do veículo contou que descia pela rodovia José Sete, quando foi fechado por outro veículo e perdeu o controle do caminhão.
O caminhão bateu em um poste que ficava em um canteiro. O poste foi derrubado e a fiação ficou espalhada pela avenida. O acidente aconteceu próximo ao Terminal de Itacibá. Parte da carga de telha acabou atingindo a grade do Instituto Federal do Espírito Santo no local.
Além do motorista, um ajudante também estava no caminhão. Eles não tiveram ferimentos graves. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu 1,16 mg/l de consumo de álcool. Como a partir de 0,34 mg/l é considerado crime de trânsito, Giovani foi detido pela Polícia Militar.
Segundo informações da TV Gazeta, cabos de telefonia e internet que passam pelo poste atingido no acidente foram danificados, mas o serviço de energia elétrica na região não foi comprometido.
Esse não foi o único acidente no trecho durante a madrugada. Por volta das 2h, outro carro bateu e derrubou uma placa de sinalização enquanto seguia no sentido Alto Lage.
Com informações da TV Gazeta