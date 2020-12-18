Motorista embriagado bate caminhão em poste e tomba em Cariacica

Caminhão bate em poste e tomba em Itacibá Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

TV Gazeta. Um caminhão bateu em um poste e tombou em Itacibá, Cariacica , por volta das 5h30 desta sexta-feira (18). O motorista, Geovani Peterle, fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. As informações são da

O veículo saiu com a carga de Cachoeiro de Itapemirim e estava carregado com telhas. O condutor do veículo contou que descia pela rodovia José Sete, quando foi fechado por outro veículo e perdeu o controle do caminhão.

O caminhão bateu em um poste que ficava em um canteiro. O poste foi derrubado e a fiação ficou espalhada pela avenida. O acidente aconteceu próximo ao Terminal de Itacibá. Parte da carga de telha acabou atingindo a grade do Instituto Federal do Espírito Santo no local.

Geovani Peterle, que conduzia a carreta tombada em Itacibá, Cariacica, foi reprovado no teste do bafômetro Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Além do motorista, um ajudante também estava no caminhão. Eles não tiveram ferimentos graves. O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu 1,16 mg/l de consumo de álcool. Como a partir de 0,34 mg/l é considerado crime de trânsito, Giovani foi detido pela Polícia Militar

Segundo informações da TV Gazeta, cabos de telefonia e internet que passam pelo poste atingido no acidente foram danificados, mas o serviço de energia elétrica na região não foi comprometido.

Esse não foi o único acidente no trecho durante a madrugada. Por volta das 2h, outro carro bateu e derrubou uma placa de sinalização enquanto seguia no sentido Alto Lage.

Caminhão bate em poste e tomba em Itacibá Crédito: Reprodução/ TV Gazeta