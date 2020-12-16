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Ferimentos graves

Baixo Guandu: adolescente sofre acidente em 'carreta da alegria'

A menina estava no veículo quando teve seu braço prensado em uma árvore durante uma manobra. Segundo relato, foi necessário utilizar um facão para cortar os galhos e tirar a adolescente do local

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 14:36
Cidade de Baixo Guandu
Cidade de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
Uma adolescente sofreu um grave acidente quando fazia um passeio em uma "carreta da alegria" em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi no bairro São José, na noite da última sexta-feira (11).
Segundo a PM, testemunhas informaram que a jovem andava na carreta quando teve seu braço prensado em uma árvore durante uma manobra que o veículo fazia.
Segundo o relato, foi necessário utilizar um facão para cortar os galhos e tirar a adolescente do local. A vítima teve ferimentos graves. Antes da chegada dos militares, a adolescente foi socorrida e levada ao hospital do município. O quadro de saúde dela não foi informado. 

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Também antes da chegada da PM, o motorista da carreta saiu do local. Outro homem se apresentou à polícia dizendo que estava no carona do veículo quando presenciou o fato. Ele informou que o condutor parou o carro imediatamente para a jovem ser socorrida.
Posteriormente, uma mulher se apresentou como proprietária do veículo e disse que havia contratado o motorista para prestar o serviço informalmente no período que estivesse realizando os passeios na cidade capixaba. Ela ficou responsável por retirar a carreta do local.
Procurada, a Polícia Civil não informou se foi aberto algum procedimento de investigação sobre o caso. 

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