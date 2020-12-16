Baixo Guandu: adolescente sofre acidente em 'carreta da alegria'

Cidade de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

Uma adolescente sofreu um grave acidente quando fazia um passeio em uma "carreta da alegria" em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar , a ocorrência foi no bairro São José, na noite da última sexta-feira (11).

Segundo a PM, testemunhas informaram que a jovem andava na carreta quando teve seu braço prensado em uma árvore durante uma manobra que o veículo fazia.

Segundo o relato, foi necessário utilizar um facão para cortar os galhos e tirar a adolescente do local. A vítima teve ferimentos graves. Antes da chegada dos militares, a adolescente foi socorrida e levada ao hospital do município. O quadro de saúde dela não foi informado.

Também antes da chegada da PM, o motorista da carreta saiu do local. Outro homem se apresentou à polícia dizendo que estava no carona do veículo quando presenciou o fato. Ele informou que o condutor parou o carro imediatamente para a jovem ser socorrida.

Posteriormente, uma mulher se apresentou como proprietária do veículo e disse que havia contratado o motorista para prestar o serviço informalmente no período que estivesse realizando os passeios na cidade capixaba. Ela ficou responsável por retirar a carreta do local.