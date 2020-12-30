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Violência

Homem é assassinado a tiros dentro de casa em São Gabriel da Palha

De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos invadiram a residência na noite desta terça-feira (29) e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Tiago Brum

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 14:06
Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES
O caso é investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha Crédito: Acervo
Um homem foi morto a tiros dentro da própria casa em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, Tiago Brum foi assassinado por dois suspeitos que invadiram a residência.
Segundo a PM, o crime ocorreu na rua Agenor Caetano, bairro Boa Vista. Após a vítima chegar em sua residência, dois homens  que estavam em uma motocicleta de cor branca  arrombaram a porta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Tiago Brum. O homem morreu no local. A PM destacou que não tem informações da motivação do crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Depoimentos estão sendo coletados e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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