Homem é assassinado a tiros dentro de casa em São Gabriel da Palha

Segundo a PM, o crime ocorreu na rua Agenor Caetano, bairro Boa Vista. Após a vítima chegar em sua residência, dois homens  que estavam em uma motocicleta de cor branca  arrombaram a porta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Tiago Brum. O homem morreu no local. A PM destacou que não tem informações da motivação do crime.