Homem é assassinado a tiros dentro de casa em São Gabriel da Palha

Um homem foi morto a tiros dentro da própria casa em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, Tiago Brum foi assassinado por dois suspeitos que invadiram a residência.
Segundo a PM, o crime ocorreu na rua Agenor Caetano, bairro Boa Vista. Após a vítima chegar em sua residência, dois homens que estavam em uma motocicleta de cor branca arrombaram a porta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Tiago Brum. O homem morreu no local. A PM destacou que não tem informações da motivação do crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Depoimentos estão sendo coletados e até o momento nenhum suspeito foi detido.