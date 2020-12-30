Motorista de aplicativo é feito de refém por criminosos na Serra

Motorista de aplicativo de 30 anos foi feito de refém por grupo de criminosos na Serra Crédito: Tiago Félix/TV Gazeta

Um motorista de aplicativo de 30 anos foi rendido e feito de refém por um grupo na região de Laranjeiras, na Serra , na noite desta terça-feira (29). Segundo a vítima, a intenção dos criminosos era roubar uma motocicleta para que pudessem cometer um homicídio contra uma pessoa que teria assassinado um amigo deles.

O motorista afirmou que foi rendido quando já estava voltando para casa. Dois homens entraram na frente do carro, sendo que um deles estava armado, e o fizeram ir para o banco de trás. Em seguida, apareceram um outro homem e uma mulher, que também entraram no carro. A vítima alegou que, por conta do trânsito, os criminosos circularam por bairros do município e afirmavam que a intenção era achar uma motocicleta para roubar.

"Como estava muito trânsito, eles resolveram cortar por dentro do bairro, por dentro de Colina de Laranjeiras. Eles falavam que a intenção deles era achar alguém que tivesse moto, pois não queriam carro. Que era para eu ficar tranquilo, que eles não queriam carro, queriam moto. Pegaram minha carteira e falaram que não queriam nem o dinheiro que estava na minha carteira, que eles queriam achar alguém que estivesse de moto", disse a vítima.

Em Vista da Serra, segundo a vítima, os criminosos encontraram um homem pilotando uma motocicleta e a roubaram. Um dos integrantes do grupo seguiu com a moto, enquanto os outros três continuaram no carro do motorista de aplicativo. Eles ainda tentaram roubar um outro veículo, modelo HB20 branco, de uma enfermeira que estava indo para o trabalho, mas não conseguiram.

"Eles seguiram em direção a Vista da Serra. Lá, eles pararam um senhor e assaltaram esse senhor. Um rapaz foi embora com a moto e seguiram os três junto comigo no carro. Eles falaram que iriam trocar de carro e tentaram assaltar uma outra mulher, mas parece que o carro dela não ligou. Eles me abandonaram aqui no Barro Branco", afirmou o motorista de aplicativo, que ainda alegou que, por conta da falta de segurança, pensa em deixar a ocupação atual.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil afirmou que em casos em que não há prisão em flagrante de suspeitos, é necessário que vítima registre, sempre, um boletim de ocorrência. "A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota.

A Gazeta também demandou a A reportagem detambém demandou a Polícia Militar acerca da ocorrência, para obter mais informações a respeito do paradeiro dos criminosos, bem como sobre a suposta intenção deles de roubar a motocicleta para cometer um homicídio. Assim que a resposta chegar esse texto será atualizado.