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Motivação é investigada

Casal é encontrado morto dentro de casa em Piúma, no litoral do ES

Caso aconteceu no bairro Monte Aghá, na noite desta terça-feira (29). Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 11:33
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um casal foi encontrado morto dentro de casa no bairro Monte Aghá, em Piúma, no Litoral Sul do Estado, na noite desta terça-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que tenha havido um homicídio, seguido de suicídio. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Por nota, a Polícia Militar informou que o dono da casa onde o casal morava acionou a polícia dizendo que os inquilinos estavam discutindo e que ele ouviu barulhos de objetos batendo, mas que ao chamar pelo nome, nenhum dos dois atendia. Ao chegar ao local e abrir a porta os militares encontraram as duas vítimas mortas.
A Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o crime, com equipes realizando uma perícia no local. A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de um suicídio, provável crime passional. Porém, nenhuma motivação é descartada pela polícia, destacou.

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A arma branca utilizada no crime foi recolhida para exame e os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser feito o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte.
A Polícia Civil informou ainda que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma e que informações adicionais não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. O nome e idade das vítimas não foram informados.

AJUDA

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

Correção

30/12/2020 - 12:09
Uma versão anterior desta matéria informava, erroneamente, com base em nota enviada pela Polícia Civil, que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. No entanto, a PC enviou uma nova nota informando que os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim. A informação foi corrigida no texto.
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