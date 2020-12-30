Casal é encontrado morto dentro de casa em Piúma, no litoral do ES

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um casal foi encontrado morto dentro de casa no bairro Monte Aghá, em Piúma , no Litoral Sul do Estado, na noite desta terça-feira (29). De acordo com a Polícia Civil , a suspeita é de que tenha havido um homicídio, seguido de suicídio. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Por nota, a Polícia Militar informou que o dono da casa onde o casal morava acionou a polícia dizendo que os inquilinos estavam discutindo e que ele ouviu barulhos de objetos batendo, mas que ao chamar pelo nome, nenhum dos dois atendia. Ao chegar ao local e abrir a porta os militares encontraram as duas vítimas mortas.

A Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o crime, com equipes realizando uma perícia no local. A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de um suicídio, provável crime passional. Porém, nenhuma motivação é descartada pela polícia, destacou.

A arma branca utilizada no crime foi recolhida para exame e os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser feito o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte.

A Polícia Civil informou ainda que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma e que informações adicionais não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. O nome e idade das vítimas não foram informados.

AJUDA

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