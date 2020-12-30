Dois adolescentes são apreendidos após assalto em ônibus em Vitória

Dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos pela Polícia Militar após assaltarem um passageiro em um ônibus do Transcol na região de Ilha de Santa Maria, em Vitória, na noite desta terça-feira (29). Com os menores, a polícia apreendeu uma arma semi-industrial, uma pistola falsa e uma garrucha.
A vítima teve o celular e fone de ouvido recuperados pelos militares. Ele afirmou que o ônibus, da linha 532, saiu do Terminal de Vila Velha e a viagem seguia tranquila, até o momento em que ele deu o sinal para saltar, na Avenida Paulino Müller, na Capital.
"Passou a Terceira Ponte, o shopping, tudo tranquilo. Pensei em descer um ponto antes, mas o outro era mais perto da minha casa. Quando dei o sinal, ele botou a perna na minha frente e o outro apontou a arma pra mim, falou que não era pra eu descer, que era pra eu sentar. Ele abriu a bolsa e mandou eu jogar o celular dentro", disse.
Segundo a vítima, os passageiros não perceberam a ação dos assaltantes. Depois de entregar os pertences, ele conseguiu saltar e foi até uma guarita da Guarda Municipal de Vitória, onde alertou os agentes. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu interceptar o coletivo, apreendendo os dois menores, que foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.