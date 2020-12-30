Dois adolescentes são apreendidos após assalto em ônibus em Vitória

"Passou a Terceira Ponte, o shopping, tudo tranquilo. Pensei em descer um ponto antes, mas o outro era mais perto da minha casa. Quando dei o sinal, ele botou a perna na minha frente e o outro apontou a arma pra mim, falou que não era pra eu descer, que era pra eu sentar. Ele abriu a bolsa e mandou eu jogar o celular dentro", disse.