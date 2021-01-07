Mais de 300 barras de chocolates, capas de celular e roupas foram apreendidas com os suspeitos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Trio furta mais de 300 barras de chocolate de loja em shopping de Vila Velha

Mais de 300 barras de chocolates foram furtadas na noite desta quarta-feira (6) de uma loja localizada dentro de um shopping em Itaparica, na noite desta quarta-feira (6) de uma loja localizada dentro de um shopping em Itaparica, Vila Velha . Três pessoas, entre elas uma mulher grávida de seis meses, foram detidas suspeitas de terem cometido o crime.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o grupo era monitorado há vários meses pela equipe de segurança do shopping. Na noite desta quarta-feira o carro dos suspeitos foi identificado pelos seguranças e as informações foram passadas para os agentes que estavam em uma base próxima ao shopping. O veículo foi abordado em um bairro próximo e para surpresa dos agentes, estava cheio de chocolate.

"Quando o veículo avistou a viatura, avançou alguns sinais, tentou passar por entre o trânsito. Quando ele viu que não tinha mais saída, obedeceu à ordem de parada", contou a agente Macieira, da Guarda Municipal de Vila Velha.

"Eu esperava encontrar qualquer coisa, menos 329 barras de chocolate. Chamou a atenção, porque fico imaginando como conseguem retirar 329 barras de chocolate de um único local" Agente Macieira - Guarda Municipal de Vila Velha

QUADRILHA ESPECIALIZADA EM ROUBO A SHOPPINGS

No carro estavam um homem de 43 anos, uma gestante de seis meses e uma adolescente de 17 anos. De acordo com a Guarda Municipal, o homem era responsável por levar as mulheres até o shopping para cometer o furto. O trio faz parte de uma quadrilha especializada em furtos de lojas de shopping.

"O condutor de pronto assumiu os furtos das barras de chocolate, nas Lojas Americanas. Os três tem passagens por vários delitos, em comum furto a estabelecimento comercial", afirmou a agente Macieira.

Além dos chocolates, o grupo também furtou roupas e capas para celular em outras lojas . Todo o material e os suspeitos foram levadas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O caso será investigado pela Polícia Civil.