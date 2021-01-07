Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grávida entre suspeitos

Trio furta mais de 300 barras de chocolate de loja em shopping de Vila Velha

Além dos chocolates, o grupo furtou roupas e capinhas de celular de outros estabelecimentos. Três pessoas, entre elas uma mulher grávida de seis meses, foram detidas suspeitas de terem cometido o crime
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

07 jan 2021 às 08:46

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 08:46

329 barras de chocolate foram furtadas de loja em shopping de Vila Velha
Mais de 300 barras de chocolates, capas de celular e roupas foram apreendidas com os suspeitos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Trio furta mais de 300 barras de chocolate de loja em shopping de Vila Velha
Mais de 300 barras de chocolates foram furtadas na noite desta quarta-feira (6) de uma loja localizada dentro de um shopping em Itaparica, Vila Velha. Três pessoas, entre elas uma mulher grávida de seis meses, foram detidas suspeitas de terem cometido o crime.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o grupo era monitorado há vários meses pela equipe de segurança do shopping. Na noite desta quarta-feira o carro dos suspeitos foi identificado pelos seguranças e as informações foram passadas para os agentes que estavam em uma base próxima ao shopping. O veículo foi abordado em um bairro próximo e para surpresa dos agentes, estava cheio de chocolate.

Veja Também

Loja de joias em shopping de Vila Velha é roubada por homens armados

"Quando o veículo avistou a viatura, avançou alguns sinais, tentou passar por entre o trânsito. Quando ele viu que não tinha mais saída, obedeceu à ordem de parada", contou a agente Macieira, da Guarda Municipal de Vila Velha.
"Eu esperava encontrar qualquer coisa, menos 329 barras de chocolate. Chamou a atenção, porque fico imaginando como conseguem retirar 329 barras de chocolate de um único local"
Agente Macieira - Guarda Municipal de Vila Velha

QUADRILHA ESPECIALIZADA EM ROUBO A SHOPPINGS

No carro estavam um homem de 43 anos, uma gestante de seis meses e uma adolescente de 17 anos. De acordo com a Guarda Municipal, o homem era responsável por levar as mulheres até o shopping para cometer o furto. O trio faz parte de uma quadrilha especializada em furtos de lojas de shopping.
"O condutor de pronto assumiu os furtos das barras de chocolate, nas Lojas Americanas. Os três tem passagens por vários delitos, em comum furto a estabelecimento comercial", afirmou a agente Macieira. 
Além dos chocolates, o grupo também furtou roupas e capas para celular em outras lojas . Todo o material e os suspeitos foram levadas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações da TV Gazeta.

Veja Também

Em mais um dia de protesto, rodoviários travam trânsito na Avenida Norte Sul

Apesar da pandemia, ES abriu 4,2 mil empresas a mais do que fechou em 2020

Queda de helicóptero no ES: entenda como será a investigação do Cenipa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados