Em mais um dia de protesto, rodoviários travam trânsito na Avenida Norte Sul

Em mais um dia de protestos pedindo a volta dos cobradores nos ônibus do Transcol, rodoviários enfileiraram os coletivos na Avenida Norte Sul, perto do Terminal de Carapina, na Serra, no início da manhã desta quinta-feira (07). Com isso, o trânsito ficou travado na região, com apenas uma faixa liberada, e a entrada do terminal permaneceu bloqueada por mais de uma hora. Às 7h10, o protesto terminou. É o quarto dia direto de manifestações da categoria.
Imagens recebidas por A Gazeta mostraram o terminalcom intensa movimentação de passageiros, que esperavam a chegada dos coletivos que enfrentaram dificuldade para entrar no local.
Como reflexo da manifestação na Norte Sul, muitos motoristas optaram pela BR 101, o que também gerou um congestionamento na rodovia federal, no sentido Vitória. A lentidão na BR 101 começava no viaduto de Carapina e se aproximava da região de Laranjeiras.
A categoria pede a volta dos cobradores para as roletas dos coletivos. Os cobradores estão afastados do Transcol da função desde maio de 2020, quando o governo do Estado passou a aceitar apenas o cartão de passagem como forma de pagamento, justificando que o dinheiro físico é um vetor de transmissão do novo coronavírus.
Os mais de 3,5 mil profissionais afastados foram incluídos no programa de redução ou suspensão da jornada de trabalho do governo federal. Com o fim do programa, eles podem voltar ao trabalho, mas em outras funções. Segundo o governo do Estado, o afastamento dos cobradores está atrelado ao fim da pandemia da Covid-19.
Reivindicando o retorno da atuação dos cobradores nos coletivos, os rodoviários do Sistema Transcol realizaram protestos na Grande Vitória desde a manhã de segunda-feira (4), quando os rodoviários impediram a saída dos ônibus das garagens das empresas. O Sindicato dos Rodoviários terminou a paralisação após receber uma notificação de uma decisão da Justiça que proíbe a categoria de suspender as atividades.
Nesta quarta-feira (06), os manifestantes liberaram as catracas de vários terminais da Grande Vitória.