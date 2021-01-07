Em mais um dia de protesto, rodoviários travam trânsito na Avenida Norte Sul

Imagens recebidas por A Gazeta mostraram o terminalcom intensa movimentação de passageiros, que esperavam a chegada dos coletivos que enfrentaram dificuldade para entrar no local.

Como reflexo da manifestação na Norte Sul, muitos motoristas optaram pela BR 101, o que também gerou um congestionamento na rodovia federal, no sentido Vitória. A lentidão na BR 101 começava no viaduto de Carapina e se aproximava da região de Laranjeiras.

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Os mais de 3,5 mil profissionais afastados foram incluídos no programa de redução ou suspensão da jornada de trabalho do governo federal. Com o fim do programa, eles podem voltar ao trabalho, mas em outras funções. Segundo o governo do Estado, o afastamento dos cobradores está atrelado ao fim da pandemia da Covid-19.