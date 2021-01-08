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Em Vila Velha

"Perdi", diz apontado como gerente do tráfico ao ser flagrado embaixo da cama no ES

A Guarda Municipal acredita que ele seria gerente de três pontos de venda de drogas na região de Grande Terra Vermelha. Suspeito se escondeu para evitar prisão, mas acabou detido no bairro Jabaeté

Publicado em 

08 jan 2021 às 08:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 08:14

Homem detido era gerente de ao menos três pontos de venda de drogas em Vila Velha
Homem detido era gerente de ao menos três pontos de venda de drogas em Vila Velha Crédito: Divulgação/GMVV
Um jovem de 20 anos apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas da região de Grande Terra Vermelha foi preso no bairro Jabaeté, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (7). A Guarda Municipal informou que o rapaz estava em uma casa no local e ainda tentou fugir, pulando o muro de seis outras residências.  José Lira de Souza Filho, conhecido como "Zezinho",  chegou a se esconder embaixo de uma cama, mas foi alcançado e detido pelos agentes. "Perdi, na moral", disse o suspeito no momento em que foi encontrado.
O agente Rusley, coordenador da Guarda Municipal de Vila Velha, informou que a operação aconteceu em parceria com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da cidade, que recebeu uma denúncia anônima de que o suspeito estaria em uma casa no bairro. Rusley explicou que os agentes sabiam que o homem poderia estar armado. Por isso, montaram um cerco tático no local.
Jovem de 20 anos é detido com armas, drogas e dinheiro em Vila Velha
Suspeito de tráfico é preso embaixo da cama Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
"Foi feito um cerco tático e, assim que as equipes chegaram e chamaram pelo nome do detido, ele já apareceu, mas com a arma de fogo em mãos. Vendo que era uma equipe da Guarda Municipal e da polícia, ele empreendeu fuga, pulando por mais ou menos seis residências no local. Tendo em vista que já havíamos feito o cerco tático, conseguimos prendê-lo e, na residência dele, encontrar materiais ilícitos", disse.

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Na casa, os agentes encontraram três armas, sendo duas pistolas calibres 9 mm e 380 mm de fabricação estrangeira e um revólver feito no Brasil. Além disso, foram apreendidas drogas, munições, anotações e dinheiro, que seriam provenientes do tráfico de drogas. Pelas anotações, inclusive, Rusley acredita que os traficantes tenham movimentado 25 quilogramas de cocaína.
"Nós encontramos 3 armas de fogo, duas pistolas, uma 9 mm israelense, uma 380 mm de origem argentina e um revólver nacional, que seriam usadas para proteção pela gerência do tráfico de drogas na região. As anotações que encontramos davam conta de que 25 kg de cocaína teriam sido movimentadas em três pontos da região de Grande Terra Vermelha. Ele seria gerente de pelo menos três bocas da região", informou.
O jovem apreendido, segundo o coordenador da Guarda, possui passagens pela polícia por tráfico de drogas como adulto e menor de idade. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta

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