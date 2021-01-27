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Crime no Incaper

Polícia recupera 18 aparelhos de ar-condicionado roubados em Linhares

Criminosos invadiram o prédio do Incaper na cidade e levaram, além de 30 aparelhos de ar-condicionado, vasos sanitários, pias, portas e parte do sistema elétrico

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jan 2021 às 14:32
Polícia Civil recupera aparelhos de ar-condicionado roubados do Incaper em Linhares, Norte do ES
Polícia Civil recupera aparelhos de ar-condicionado roubados do Incaper em Linhares, Norte do ES Crédito: Polícia Civil
Dezoito de 30 aparelhos de ar-condicionado roubados do prédio do Instituto Capixaba de Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão Rural (Incaper) em Linhares, Norte do Espírito Santo,  foram recuperados pela Polícia Civil nesta terça-feira (26). A ação conjunta contou com policiais de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, que encontraram os aparelhos distribuídos em uma residência, uma empresa de manutenção de ar-condicionado e em uma casa de festas.
O prédio do Incaper estava pronto para ser inaugurado e sofreu a invasão de criminosos no dia 17 de janeiro. Além dos 30 aparelhos de ar-condicionado, levaram parte do sistema elétrico, vasos sanitários, pias e portas da construção.
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Segundo a PC, havia uma suspeita de que parte do material estava escondido em uma empresa de manutenção de refrigeração. No local, foram encontrados seis aparelhos. Em seguida, os policiais seguiram para uma casa de festas no bairro Conceição, em Linhares, onde encontraram mais quatro aparelhos. Durante a tarde, mais três foram recuperados em uma casa no bairro Aviso e um outro no Pontal do Ipiranga. À noite, mais quatro aparelhos foram recuperados.
As pessoas que adquiriram os materiais roubados irão responder judicialmente pela prática de receptação de material furtado. A pena é de um a quatro anos de prisão. Por se tratarem de bens públicos, a pena pode ser em dobro, levando a oito anos de detenção.
Polícia Civil continua fazendo buscas na região para encontrar o restante do material furtado, e  segue com as investigações para identificar os autores do crime.

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