Polícia recupera 18 aparelhos de ar-condicionado roubados em Linhares

O prédio do Incaper estava pronto para ser inaugurado e sofreu a invasão de criminosos no dia 17 de janeiro. Além dos 30 aparelhos de ar-condicionado, levaram parte do sistema elétrico, vasos sanitários, pias e portas da construção.

Segundo a PC, havia uma suspeita de que parte do material estava escondido em uma empresa de manutenção de refrigeração. No local, foram encontrados seis aparelhos. Em seguida, os policiais seguiram para uma casa de festas no bairro Conceição, em Linhares, onde encontraram mais quatro aparelhos. Durante a tarde, mais três foram recuperados em uma casa no bairro Aviso e um outro no Pontal do Ipiranga. À noite, mais quatro aparelhos foram recuperados.