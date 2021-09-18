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"É revoltante", diz vítima

Vendedora é assaltada duas vezes no mesmo dia em Vitória

O primeiro caso aconteceu pela manhã, quando a jovem estava na loja onde trabalha, na Praia do Canto. O segundo, dentro de um ônibus da linha 124
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 set 2021 às 22:13

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 22:13

Em Vitória
Vendedora e primos que chegaram de Ibatiba foram assaltados em Vitória Crédito: Caíque Verli
Uma vendedora de 19 anos relatou que vivei dia de terror nesta sexta-feira (17), tendo sido assaltada duas vezes. O primeiro caso aconteceu pela manhã, quando a jovem estava na loja onde trabalha, na Praia do Canto, em Vitória. O segundo foi dentro de um ônibus da linha 124 do Transcol (Estrelinha - Jardim da Penha), por volta das 19h30, após ela sair da rodoviária da Capital, onde tinha ido encontrar seus primos, que são de Ibatiba.
Sobre o primeiro assalto, a vendedora contou que o criminoso chegou à loja onde ela trabalha se passando por cliente, dizendo que queria comprar um perfume.
"Fui ao caixa e falei para ele por quanto ficaria o produto. Enquanto abaixei para pegar a máquina de cartão, ele disse que era um assalto e mostrou uma arma. Passei o que tinha no caixa, o celular da loja e meu iPhone, que eu estava terminando de pagar. Ele foi muito violento e disse me mataria. A tortura foi tanta que ele pegou meus óculos e eu tenho 4 graus de miopia. É revoltante", disse à reportagem da TV Gazeta.
Em entrevista ao repórter Caíque Verlí, a jovem também narrou o episódio ocorrido no ônibus, quando foi abordada por um bandido armado no trajeto entre Santo Antônio e Jardim da Penha. Na altura da Curva do Saldanha, o suspeito anunciou o assalto. Ela estava com os dois primos, que também foram roubados.
Segundo apuração da TV Gazeta, o criminoso chegou a levar carteiras de passageiros, além de celulares e outros objetos pessoais. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vitória.

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