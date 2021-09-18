Câmera flagra momento em que carro é furtado no Centro de Vitória

Momento em que um Fiat Elba foi furtado no Centro de Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que um carro Fiat Elba foi furtado na madrugada desta quinta-feira (16), na rua Aristides Navarro, no Centro de Vitória

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O furto ocorreu por volta de 1h30 da madrugada. Segundo o proprietário do veículo, que pediu para não ser identificado, esse tipo de crime vem sido registrado com frequência na região.

"Que sirva para alertar a população do que está acontecendo. E, se alguém identificar o autor, que possa colaborar com as investigações e, com sorte, me ajudar a recuperar o veículo. Na delegacia, informaram que três moradores do Centro foram fazer queixa nesses dias. Pelo que percebi, acredito que os criminosos sondam a área antes, pois a pessoa foi direto ao carro, como se já soubesse tudo", disse.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e que até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não foi localizado.