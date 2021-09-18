Câmera flagra momento em que carro é furtado no Centro de Vitória

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que um carro Fiat Elba foi furtado na madrugada desta quinta-feira (16), na rua Aristides Navarro, no Centro de Vitória.
O furto ocorreu por volta de 1h30 da madrugada. Segundo o proprietário do veículo, que pediu para não ser identificado, esse tipo de crime vem sido registrado com frequência na região.
"Que sirva para alertar a população do que está acontecendo. E, se alguém identificar o autor, que possa colaborar com as investigações e, com sorte, me ajudar a recuperar o veículo. Na delegacia, informaram que três moradores do Centro foram fazer queixa nesses dias. Pelo que percebi, acredito que os criminosos sondam a área antes, pois a pessoa foi direto ao carro, como se já soubesse tudo", disse.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e que até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não foi localizado.
A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.