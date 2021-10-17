Adolescentes são detidos pela morte de duas crianças no Norte do ES

Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos foram mortos a tiros enquanto dormiam na sala Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As diligências tiveram início logo após o crime, e reuniu policiais civis da Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, bem como policiais militares do 13º Batalhão.

Os primeiros a serem localizados foram os menores de 15 e 17 anos. Os outros dois, um de 16 e o outro, também de 17 anos, foram localizados em diligências posteriores.

O adolescente de 16 anos confirmou a participação no crime, afirmando que estava atuando no tráfico e que o ataque que vitimou as duas crianças foi motivado pela disputa entre traficantes. Segundo o depoimento do adolescente, os quatro suspeitos foram até a residência com o objetivo de executar o padrasto, mas acabaram vitimando as duas crianças.

Segundo o depoimento, o adolescente de 15 anos e o maior, de 18, arrombaram a porta e entraram atirando, enquanto os outros dois ficaram do lado de fora da casa.

Os menores foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, e serão apresentados ao Ministério Público. As investigações seguem em andamento na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, com o objetivo de responsabilizar envolvidos e confirmar a versão dada pelos detidos.