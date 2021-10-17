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Conceição da Barra

Adolescentes são detidos pela morte de duas crianças no Norte do ES

Quatro jovens, de 15, 16, 17 e 17 anos , foram localizados pela polícia horas depois da execução dos irmãos Keyrison, de 10 anos, e Kamile, de 8 anos, na madrugada deste sábado no interior da cidade. Um suspeito de 18 anos está foragido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2021 às 21:40

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 21:40

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Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos foram mortos a tiros enquanto dormiam na sala Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na apreensão de quatro adolescentes suspeitos de envolvimento no duplo homicídio dos irmãos Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos  Oliveira, de 8 anos, cometido na madrugada deste sábado (16) na localidade de Braço do Rio, Conceição da Barra. Os detidos têm  15, 16, 17 e 17 anos. e foram localizados nas proximidades do local do crime. Segundo as investigações, mais um homem, de 18 anos, está envolvido no crime e segue foragido. Inicialmente, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) tinha informado que três adolescentes tinham sido detidos, depois, às 21h46, corrigiu dizendo que foram 4.
As diligências tiveram início logo após o crime, e reuniu policiais civis da Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, bem como policiais militares do 13º Batalhão.

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Os primeiros a serem localizados foram os menores de 15 e 17 anos. Os outros dois, um de 16 e o outro, também de 17 anos, foram localizados em diligências posteriores.
O adolescente de 16 anos confirmou a participação no crime, afirmando que estava atuando no tráfico e que o ataque que vitimou as duas crianças foi motivado pela disputa entre traficantes. Segundo o depoimento do adolescente, os quatro suspeitos foram até a residência com o objetivo de executar o padrasto, mas acabaram vitimando as duas crianças.
Segundo o depoimento, o adolescente de 15 anos e o maior, de 18, arrombaram a porta e entraram atirando, enquanto os outros dois ficaram do lado de fora da casa.
Os menores foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, e serão apresentados ao Ministério Público. As investigações seguem em andamento na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, com o objetivo de responsabilizar envolvidos e confirmar a versão dada pelos detidos.
A Polícia Militar informou que, também na noite de sábado, mais três traficantes foram presos com drogas na cidade, e que, apesar de não terem participação direta com a morte das crianças, trio pertence à quadrilha que é chefiada pelo mandante do duplo homicídio, que continua foragido.

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