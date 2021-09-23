Dupla suspeita de roubos a propriedades rurais é presa em Pinheiros

Polícias Civil e Militar prenderam duas pessoas e apreenderam armas e drogas em Pinheiros Crédito: Divulgação | PCES

Uma operação realizada nesta quinta-feira (23), cujo objetivo foi desarticular parte de uma quadrilha investigada por roubo em propriedades rurais, resultou na prisão de dois homens, de 20 e 34 anos, em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . Nas residências dos suspeitos, no bairro Jardim Planalto, foram apreendidas armas de fogo, munições, entorpecentes, dinheiro e objetos roubados.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Pinheiros, com o 2º Batalhão da Polícia Militar, e teve início por volta das 6h para o cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro. Segundo o delegado de Pinheiros, Eduardo Mota, com a prisão dos dois homens, a operação conseguiu desarticular parte da quadrilha.

“A operação foi resultado de investigações relacionadas aos roubos de propriedades rurais ocorridos em Pinheiros e cidades vizinhas. Conseguimos desarticular parte da quadrilha e novas prisões deverão ocorrer em breve”, salientou o delegado.

COMO A DUPLA FOI PRESA

Segundo a Polícia Civil, os policiais foram a uma residência no bairro Planalto e, ao entrar no local, identificaram um homem de 34 anos com uma sacola na mão. Ao ver as equipes, ele tentou fugir subindo uma escada escorada no muro e arremessou a sacola, que caiu sobre o telhado de um galpão. O suspeito tentou subir pelo telhado, mas acabou caindo. Na sacola, foram encontrados dois tabletes de pasta base de cocaína, material para embalo de entorpecentes e uma balança de precisão.

“Nós fomos ao quarto do suspeito e encontramos uma espingarda calibre 36, com uma munição do mesmo calibre. Além de um aparelho celular, um relógio, R$ 500 em espécie, material para embalo de entorpecentes e um pé de maconha”, contou o delegado.

Material apreendido em operação no município de Pinheiros, no Norte do Estado Crédito: Divulgação | PCES

A segunda prisão foi de um jovem de 20 anos. Os policiais chegaram à residência do suspeito e perguntaram se havia algum material ilícito. Ele confirmou e disse ter uma arma de fogo. A equipe entrou na residência, encontrou um revólver calibre 38 municiado, dois pedaços pequenos de maconha, R$ 2.500 em espécie, além de outros objetos que teriam sido roubados, como três motosserras, micro-ondas e televisores.