quarta-feira (1º), o tempo segue instável em todo o Estado por conta do avanço de uma frente fria pelo litoral. A previsão é de aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas com trovoadas a partir da tarde em todas as regiões. O Incaper alerta que não se descarta eventual queda de granizo nas áreas em destaque do Nesta, o tempo segue instável em todo o Estado por conta do avanço de uma frente fria pelo litoral. A previsão é de aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas com trovoadas a partir da tarde em todas as regiões. O Incaper alerta que não se descarta eventual queda de granizo nas áreas em destaque do Aviso Meteorológico Especial . As temperaturas máximas e a força do vento diminuem.

A quinta-feira (2) será de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia. No Litoral Sul e na Grande Vitória, a chuva ocorre de forma fraca. A temperatura segue amena em todas as regiões.

Jovens aproveitam o calor em Vitória para banho de mar na Praça do Papa Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Depois de muita chuva no ES, previsão é de sol no fim de semana

Já na sexta-feira (3) o sol fica entre nuvens e pode chover em alguns momentos do dia no extremo norte. Na Região Serrana (exceto a região das Três Santas) e no Caparaó, o sol aparece entre nuvens e tem previsão de chuva à tarde. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas.

O sábado (4) será de tempo estável em grande parte do Estado. O sol aparece entre nuvens e chove, em alguns momentos do dia, no extremo norte. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas. As temperaturas aumentam em todas as regiões.