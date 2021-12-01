Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Finalmente

Depois de muita chuva no ES, previsão é de sol no fim de semana

Segundo o Incaper, o sábado será de tempo estável em grande parte do Espírito Santo. Mas a chuva ainda pode aparecer em algumas regiões
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 dez 2021 às 07:26

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 07:26

Após vários fins de semana com chuva e tempo fechado no Espírito Santo, o primeiro de dezembro deve ser com tempo estável. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os capixabas devem ter sol no sábado (4) e no domingo (5). Mas ainda há chance de chuva em algumas regiões. 
Nesta quarta-feira (1º), o tempo segue instável em todo o Estado por conta do avanço de uma frente fria pelo litoral. A previsão é de aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas com trovoadas a partir da tarde em todas as regiões. O Incaper alerta que não se descarta eventual queda de granizo nas áreas em destaque do Aviso Meteorológico Especial. As temperaturas máximas e a força do vento diminuem.
A quinta-feira (2) será de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia. No Litoral Sul e na Grande Vitória, a chuva ocorre de forma fraca. A temperatura segue amena em todas as regiões.
Jovens aproveitam o calor em Vitória para banho de mar na Praça do Papa
Jovens aproveitam o calor em Vitória para banho de mar na Praça do Papa Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de muita chuva no ES, previsão é de sol no fim de semana
Já na sexta-feira (3) o sol fica entre nuvens e pode chover em alguns momentos do dia no extremo norte. Na Região Serrana (exceto a região das Três Santas) e no Caparaó, o sol aparece entre nuvens e tem previsão de chuva à tarde. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas.
O sábado (4) será de tempo estável em grande parte do Estado. O sol aparece entre nuvens e chove, em alguns momentos do dia, no extremo norte. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas. As temperaturas aumentam em todas as regiões. 
Já o domingo (5) será de sol entre nuvens e chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul (exceto na faixa litorânea da região) e Serrana. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. As temperaturas seguem em elevação em todo o Estado.

Veja Também

Institutos emitem alerta para chuva forte em praticamente todo o ES

Novembro deve terminar com calor e mais chuva no ES

Tempestade derruba árvores e deixa imóveis sem energia em Jardim Camburi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados