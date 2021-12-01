Após vários fins de semana com chuva e tempo fechado no Espírito Santo, o primeiro de dezembro deve ser com tempo estável. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os capixabas devem ter sol no sábado (4) e no domingo (5). Mas ainda há chance de chuva em algumas regiões.
Nesta quarta-feira (1º), o tempo segue instável em todo o Estado por conta do avanço de uma frente fria pelo litoral. A previsão é de aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas com trovoadas a partir da tarde em todas as regiões. O Incaper alerta que não se descarta eventual queda de granizo nas áreas em destaque do Aviso Meteorológico Especial. As temperaturas máximas e a força do vento diminuem.
A quinta-feira (2) será de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia. No Litoral Sul e na Grande Vitória, a chuva ocorre de forma fraca. A temperatura segue amena em todas as regiões.
Depois de muita chuva no ES, previsão é de sol no fim de semana
Já na sexta-feira (3) o sol fica entre nuvens e pode chover em alguns momentos do dia no extremo norte. Na Região Serrana (exceto a região das Três Santas) e no Caparaó, o sol aparece entre nuvens e tem previsão de chuva à tarde. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas.
O sábado (4) será de tempo estável em grande parte do Estado. O sol aparece entre nuvens e chove, em alguns momentos do dia, no extremo norte. O sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
Já o domingo (5) será de sol entre nuvens e chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul (exceto na faixa litorânea da região) e Serrana. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. As temperaturas seguem em elevação em todo o Estado.