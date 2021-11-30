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Incaper e Inmet

Institutos emitem alerta para chuva forte em praticamente todo o ES

Incaper e Inmet publicaram aviso meteorológico na manhã desta terça-feira (30). Alerta vale até esta quarta-feira (1°).  Há o risco ainda das pancadas virem acompanhadas de ventos fortes, raios e granizo

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 11:34

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

30 nov 2021 às 11:34
Incaper
As cidades em vermelho no ES estão em risco alto para chuvas fortes e que podem vir acompanhadas de raios, ventos e até granizo Crédito: Reprodução/Incaper
Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) publicou um aviso meteorológico especial para condições favoráveis à ocorrência de pancadas  de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento entre a manhã desta terça-feira (30), com validade até o fim desta quarta-feira (1º).
Na indicação da meteorologia do órgão estadual, não está descartada eventual queda de granizo, a partir da tarde desta terça, conforme destaque na área vermelha (risco alto), que abrange a maior parte dos municípios do Estado. Apenas as cidades em amarelo, que se estende do centro-norte de Aracruz até a divisa com o Sul da Bahia, está na área de risco moderado. Ainda assim, as possibilidades dos fenômenos ocorrerem não estão descartadas.
Nestas áreas em destaque, são grandes as chances de ocorrência de danos em  propriedades, vegetação, e também risco para pessoas e animais. Em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652.

ALERTA DO INMET

Além do Incaper, o Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta vigente para todo o Espírito Santo de "perigo potencial" para chuvas intensas. Na indicação do Inmet, podem ocorrer precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Diferentemente do aviso estadual, a vigência deste oscila entre as 22h desta terça até as 10h do dia primeiro de dezembro.
Inmet
O aviso do Inmet estende-se por todo o Espírito Santo e tem validade até o fim da manhã desta quarta-feira (1) Crédito: Reprodução/Inmet
Em caso de rajadas de vento, a recomendação do Inmet é para não buscar abrigo debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda.

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