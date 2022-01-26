Pista cede em trecho de rodovia de Iconha e preocupa motoristas

Veja foto do local: Uma parte da pista cedeu em um trecho da rodovia do Caminhos do Campo (programa do governo do Espírito Santo), que fica na localidade de Duas Barras, na saída de Inhaúma, em Iconha , no Sul do Estado . O buraco que se formou na estrada está preocupando motoristas que passam por lá.

O trecho fica localizado ao final de Inhaúma, no município de Iconha Crédito: Redes Sociais

Segundo um motorista que trafega frequentemente pela rodovia, que não quis ser identificado, a pista está em situação preocupante desde o início do mês de dezembro de 2021. “Está muito perigoso passar por essa rodovia, que é a principal da região”, relatou.

Ele disse que, com o tempo, o trecho está cedendo cada vez mais. “Passa carro, moto e caminhão o tempo todo. É um verdadeiro risco para a vida das pessoas”, contou.

Devido ao problema, o trecho está interditado no sentido em que o buraco se formou e somente um lado da pista está liberado para o tráfego de veículos. Outro medo do motorista é em relação à altura. “O trecho é bem alto”, revelou.

Somente um lado da pista está liberado para o tráfego de veículos Crédito: Redes Sociais

GOVERNO PROMETE OBRAS

Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), medidas serão tomadas para reparar o trecho. “A intervenção já foi licitada. O processo dessa obra já está em fase de conclusão e contratação da empresa”, comunicou.