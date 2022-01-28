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Luto na música

Roberto Carlos lamenta morte do compositor capixaba Raul Sampaio

Cantor que eternizou a canção "Meu Pequeno Cachoeiro" falou sobre a perda do conterrâneo e compositor da música. Raul morreu nesta quarta-feira (26), aos 93 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2022 às 21:40

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 21:40

O cantor Roberto Carlos lamentou a morte do compositor Raul Sampaio, que faleceu aos 93 anos na noite desta quarta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Em nota divulgada por sua assessoria nesta quinta-feira (27), ele afirmou que o conterrâneo "será sempre lembrado com muito carinho e respeito, por seu talento e simplicidade".
Roberto Carlos lamenta morte do compositor capixaba Raul Sampaio
Roberto Carlos lamenta morte do compositor capixaba Raul Sampaio Crédito: Montagem | A Gazeta
Nascidos em Cachoeiro de Itapemirim, os dois tiveram as carreiras entrelaçadas por meio da canção "Meu Pequeno Cachoeiro" – composta por Raul e que fala justamente sobre a cidade natal de ambos. A música foi eternizada na voz do rei Roberto Carlos. Abaixo, você confere o posicionamento completo do cantor:
"Raul Sampaio será sempre lembrado com muito carinho e muito respeito por todos nós, por seu talento e sua simplicidade. 'Meu Pequeno Cachoeiro' é uma canção de uma poesia belíssima e verdadeira que emociona a todos, onde quer que seja ouvida. Tive o privilégio de conhece-lo e conversar com ele algumas vezes e confirmar sempre mais suas qualidades e sua sensibilidade. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre, sempre. Amém, amém, amém!"

A MORTE DE RAUL SAMPAIO

O compositor Raul Sampaio morreu na noite desta quarta-feira (26), aos 93 anos. De acordo com a família, ele estava internado em um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo os filhos, ele faleceu em decorrência de uma pneumonia e da falência múltipla dos órgãos.
Além da música "Meu Pequeno Cachoeiro", o compositor escreveu mais de 200 canções, gravadas por vários artistas. "A Carta", por exemplo, foi sucesso na voz do Erasmo Carlos. Nos últimos anos, Raul Sampaio vivia no município de Marataízes, que também fica  na Região Sul do Estado.
Restrito a amigos e familiares, o velório do compositor capixaba foi realizado no Cemitério Parque, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. O sepultamento aconteceu no mesmo local, às 17h desta quinta-feira (27).

Amigos e familiares no enterro de Raul Sampaio, em Cachoeiro

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