Roberto Carlos lamenta morte do compositor capixaba Raul Sampaio

"Raul Sampaio será sempre lembrado com muito carinho e muito respeito por todos nós, por seu talento e sua simplicidade. 'Meu Pequeno Cachoeiro' é uma canção de uma poesia belíssima e verdadeira que emociona a todos, onde quer que seja ouvida. Tive o privilégio de conhece-lo e conversar com ele algumas vezes e confirmar sempre mais suas qualidades e sua sensibilidade. Que o nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre, sempre. Amém, amém, amém!"